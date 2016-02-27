أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. الحكم فى استئناف معدة بقناة فضائية وقوادة على حبسهما فى قضية آداب

Google+ Print
اليوم.. الحكم فى استئناف معدة بقناة فضائية وقوادة على حبسهما فى قضية آداب اليوم.. الحكم فى استئناف معدة بقناة فضائية وقوادة على حبسهما فى قضية آداب
تصدر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، حكمها فى الاستئناف المقدم من معدة برامج بقناة فضائية تدعى "مديحة" وقوادة على حبسهما عاما مع الشغل لاتهامهما بممارسة الرذيلة.

وكانت قوادة تدعى "شمس.أ" قد استأنفت على حكم حبسها سنة و6 شهور، لاتهامها مع المعدة بتكوين لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة المحرمة، مقابل 3 آلاف جنيه فى الساعة، بعد أن تم ضبطهما بشقة فى شارع قصر العينى.

وكشفت تحقيقات معتز زكريا وكيل أول نياية قصر النيل، أن القوادة تعرفت على معدة البرامج بكافيه فى الزمالك، واتفقتا على استقطاب راغبى المتعة عن طريق التواصل معهم عبر برنامج على الهاتف المحمول.

وأكدت التحقيقات وجود رسائل جنسية فى هواتف المتهمتين، حيث تتفق القوادة مع راغبى المتعة الحرام مع معدة البرامج مقابل 3000 جنيه فى الساعة. وكانت مباحث الآداب بالقاهرة، قد ألقت القبض على شبكة آداب تقودها معدة برامج بقناة فضائية وقوادة فى منطقة قصر النيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل