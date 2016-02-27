«مرور العاصمة» يحجز 525 سيارة تحمل لوحات قديمة

الرياض - أحمد الشمالي

نفذت إدارة مرور منطقة الرياض حملات مكثفة على السيارات التي تحمل لوحات ذات حروف عربية دون أحرف إنجليزية، حيث أوقفت الفرق المرورية في العاصمة ٥٢٥ سيارة تحمل لوحات مخالفة للأنظمة. وقال اللواء د. محمد البقمي مدير مرور منطقة الرياض "إنه وبناء على توجيهات مدير الأمن العام ومتابعة مدير شرطة منطقة الرياض ومدير الإدارة العامة للمرور، تعمل إدارة مرور الرياض على تنقيذ حملات ضبط مرورية شاملة للحد من التجاوزات الخاطئة والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق". وأكد أن السيارات التي تحمل لوحات ذات أحرف وأرقام عربية فقط انتهت مدة صلاحيتها وأصبحت في حكم المخالفة للنظام، مشيراً إلى أنه يجب على مالكي المركبات مراجعة أقسام المرور لتجديد رخص السير المنتهية، وطلب تغيير اللوحات القديمة، مبيناً أن هناك حملات مرورية مكثفة لمتابعة أوضاع لوحات السيارات والتأكد من نظاميتها، مشدداً على أن كل مركبة لا تحمل اللوحات ذات الأحرف والأرقام العربية والإنجليزية، سيتم إيقافها وحجزها وتطبيق النظام بحقها حتى يتم تصحيح وضعها بالشكل النظامي.