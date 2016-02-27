حقوق المريض تؤطرها القوانين والأنظمة.. وتتطلب الوعي

ترتكز أخلاقيات المهنة الطبية على العديد من القوانين والأنظمة والمعايير التي تؤطر حقوق وواجبات وأخلاقيات التعامل فيما بين المريض والطبيب والممارسة داخل المنشأة الطبية، مما يتوجب معها وعي ومعرفة كل الأطراف بهذه الحقوق وتطبيقها والالتزام التام بها.

وتبرز اليوم اهمية نشر هذه الحقوق وهذه الثقافة والتعريف بها داخل المؤسسات الصحية والسعي للارتقاء بها وزيادة ثقة المريض بالمنشأة وبالطبيب المعالج لا سيما في ظل التطورات والممارسات والتداخلات في بعض جوانب المهنة والتي قد تتسبب في غموض او عدم الايفاء بهذه الحقوق.

ومن اهم الحقوق الخاصة بالمريض الخصوصية والسرية عند التعامل مع كافة بياناته وكشوفاته وحق حصوله على الرعاية المناسبة والحماية او السلامة داخل المنشأة الطبية والاحترام والتقدير والمعاملة الحسنة وتلقي العلاج اللازم وحصوله على معلومات كافية من الطبيب عند التشخيص والعلاج ومعرفته بتكاليف العلاج وحقه في رفع شكوى ورفض العلاج والمشاركة في برامج البحث ووضوح نماذج الإقرار التي تحتاج لإقرار وحقه في المشاركة في خطة الرعاية الصحية، ويندرج تحت كل حق الكثير من الجوانب المهمة التي ينبغي تعزيزها والتوعية بها وتثقيف المريض بها للوصول لعلاقة تكاملية تضمن تطبيق اخلاقيات المهنة وضمان نجاح العلاج وتحسين العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الصحية.

خصوصية بعض الحالات المرضية وتداخل الصلاحيات وتطورات الممارسة تستوجب آليات فاعلة لتطبيق وثيقة الحقوق

حرصت اغلب المستشفيات مؤخراً على إدراج لائحة حقوق المرضى في ممراتها و عند استقبال المرضى، مستعرضة فيها ماللمريض من حقوق، وماعليه من واجبات ومسؤوليات، في حين تحرص وزارة الصحة على وضع اولوية لخدمة المريض ورعايته وانشأت الادارة العامة لعلاقات وحقوق المرضى، كما وضعت وثيقة «حقوق المرضى» والتي شملت حقوق مرضى السرطان، ومرضى السرطان اليافعين، حقوق مرضى الفشل الكلوي، وحقوق مرضى متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

وتؤكد لائحة حقوق المرضى على الحصول على العناية الصحية المناسبة والمتوفرة ضمن المرافق الصحية، والمحافظة على احترام وكرامة المرضى، والتأكد من توفير المكان الأمن للمرضى وعائلاتهم داخل المرافق الطبية من اجل سلامتهم حسب الانظمه، والمحافظة على أسرار وخصوصية المريض، ويحق للمريض رفض مقابلة او التحدث مع أي شخص آخر غير مشارك بشكل مباشر في الرعاية الصحية المقدمة له، كما يحق فقط للمختصين بالرعاية الصحية المباشرة والاطلاع على ملفات المرضى وتفاصيل الحالة الصحية لهم، يتم نقل المريض إلى غرفه أخرى مقترحة إذا ما تعرض للمضايقات من قبل مرضى او زوار آخرين، يحق للمريض معرفة اسم الطبيب المعالج، توفير الوسائل المناسبة للمرضى للاتصال بذويهم، توفير مترجمين للتواصل بين المريض والفريق الطبي لغير المتحدثين بااللغة العر بية، يحق للمريض او عائلته الحصول على شرح وافي عن الحالة والإجراءات الطبية الخاصة بعلاجه بما في ذلك المضاعفات التي قد يتعرض لها المريض نتيجة العلاج، كما يمتلك المريض وعائلته الحق في إعطائهم الإرشادات والتوجيهات اللازمة للاستفادة من العلاج المقدم لهم وغيرها من القوانين التي تحفظ للمريض حقه الكامل ضمن النظام المتبع عليه.

الجهل بالحقوق

تقول رفعة هادي اليامي بأنها تراجع منذ سنتين عيادة القلب باستمرار ولا تعلم بهذه اللائحة المتضمنة حقوق المريض، لكنها لا تحتاج لمعرفة هذه اللائحة لأنها تتلقى معاملة جيدة من المستشفى الذي تراجع فيه بشكل مستمر، وتخالفها عبير الهمامي التي ترافق والدتها المسنة بالمستشفى لفترات طويلة بقولها: تتلقى والدتي احيانا معاملة قاسية من قبل بعض الممرضات المناوبات وكون والدتي مقعده فهي تحتاج الى نوع خاص من المعاملة التي تتسم بالصبر والقليل من اللطف مشيرة الى أنها كانت تجهل أن هناك حقوق خاصة بالمريض تفرض له الحق في تلقي المعاملة الحسنة ومراعاة وضعه الصحي والنفسي.

وعي المريض

يقول د. صالح آل مقبول –طبيب أسنان-: دائما في جميع المستشفيات الخاصة والحكومية توجد لائحة بحقوق المرضى سواء مكتوبة أو مدرجه ضمن لائحة الكترونية بالمستشفى، وأصبح المريض الآن أكثر وعياً من ذي قبل بهذه اللائحة فاغلب المرضى مثقفين ومطلعين من الناحية العملية على هذه القواعد والحقوق ولكن قد نجد في بعض الأحيان تهاونا من بعض المراكز الصحية في تلك الحقوق وأيضا إهمال من ناحية المراجع او المريض في البحث عن ما يتوجب له أو عليه.

وتضيف أحلام محمد -أخصائيه أشعه القلب بمستشفى الملك خالد - أحيانا بعض الفئات تجهل اغلب الحقوق الخاصة بها أو المسؤوليات التي تتوجب عليها وقد يعود ذلك الى البعد عن الاطلاع وأيضا الاكتفاء بالمراجعات الدورية للمستشفى والتركيز على المرض وعلاجه، كما اكد د. منصور أل مهري –طبيب أسنان- انه من خلال خبرته العملية لعيادات الأسنان واجه الكثير ممن يجهلون تلك الحقوق المتعلقة بهم أو الحقوق الواجبة عليهم أمام تلك المنشاة الصحية في الوقت الذي حرصت فيه اغلب المستشفيات على تواجد موظفين مختصين مهمتهم التعريف بتلك اللوائح والإرشادات للمرضى وأوجدت تحت مسمى(حقوق وعلاقات المرضى) والتي يتجلى دورها في الحفاظ على حقوق المرضى وتذليل الصعاب أمامهم واستقبال شكواهم، مشيرا إلى وجود عوامل لجهل تلك الحقوق ومن أهمها البدايات المتاخرة والعمل عليها بشكل بطيء إلى جانب عدم انتشار الثقافة لتعلميه أيضا، اضافة إلى تركيز المريض على اخذ العلاج فقط أو المراجعة دون التوقف عند تلك الانظمة وفهمها بشكل صحيح.

رفع مستوى الوعي الأخلاقي الطبي

ومن جهته تناول د. موفق الطيب- الأستاذ المساعد بكلية الطب بجدة- مفهوم حقوق المريض واهم عناصر هذه الحقوق التي تستند إلى قواعد أساسية أهمها الاحتفاظ بمعلومات المريض بشكل سري، أيضا اطلاع المريض على حالته المرضية ومشاركته الرأي في القرارات ذات التأثير النفسي والجسدي عليه، وتوضيح كل الجوانب التابعة لذلك من ايجابيات وسلبيات، منبها إلى وجود وعي وفهم لدى المرضى ومن يرافقهم ولكن يحتاج أيضا إلى توعية اكثر للوصول إلى المستوى المطلوب، موضحا إنه خلال السنوات الاخيرة تم تدريس مادة ضمن المناهج الطبية تسمى (مادة الأخلاقيات الطبية medical Ethics ) وأصبحت كمادة طبية فعلية في دخولها ضمن المناهج والتي بدورها كان لها دور في المساهمة في رفع مستوى الوعي الأخلاقي الطبي.

ومن جهتها أكدت د. تشكر الحكيم - أخصائية النساء والولادة- انه يوجد وعي وفهم كامل لدى المريض وماله من حقوق تتوجب على المستشفى، ونجد الأغلب عند إجراء عملية تمنح لهم المساحة الكافية للسؤال والاستفسار واتخاذ القرارات فيما يتعلق بذلك، موضحة أن هناك استبيان يمنح للمريض ليستوعب كل ملاحظاته السلبية ومن ثم تسليمها للجهة المختصة والعمل على تفادي كل ماهو سلبي على المريض من خلال ماذكر في الاستبيان.

التعامل مع الشكاوى

وكانت صحة نجران قد حلت 513 شكوى عام ١٤٣٦ه، كما يقوم موظفي وموظفات حقوق وعلاقات المرضى بجولات ميدانية للتعرف على المشاكل ورصدها والعمل على حلها واكتشافها قبل أن تصبح شكوى بالإضافة الى المرور اليومي على المرضى، وكذلك عمل «كاونترات» استقبال حقوق وعلاقات المرضى بالمستشفيات تعمل على مدار الساعة وفي موقع بارز يسهل الوصول اليها من قبل المرضى وذويهم، الى جانب عمل استبيانات رضى المرضى وذويهم عن الخدمات المقدمة لهم ومن ثم تحليلها والاستفادة من النتائج لوضع توصيات لتطوير الأداء في المنشآت الصحية والمرتبطة بنظام آلي مع الإدارة العامة لبرنامج حقوق وعلاقات المرضى بوزارة الصحة (الاستبيانات الالكترونية).

وكذلك عمل اجتماع لجنة حقوق وعلاقات المرضى بالمديرية برئاسة المدير العام وعضوية الجهات ذات العلاقة تعمل على حل المعوقات وإنهائها ، كما تعمل هذه الاجتماعات بالمنشآت الصحية برئاسة مدير المنشأة الصحية، كما يوجد بإدارة حقوق وعلاقات المرضى قسم الدراسات والتطوير يعمل على التحليل الإحصائي للشكاوي وكذلك استبيانات رضى المرضى لتطوير الخدمات الصحية المقدمة.

معايير الجودة

وقد تم اعتماد تطبيق معايير الجودة العالمية بإدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمديرية والمنشآت الصحية، وعمل العديد من البرامج التدريبية لموظفي وموظفات حقوق وعلاقات المرضى سواء عن طريق الادارة العامة بالوزارة او عن طريق ادارة التدريب والابتعاث بصحة نجران للعمل بتميز واحترافية .

وكان آخر ماتم انجازة هو عمل معرض توعوي مصاحب لليوم الخليجي لحقوق المريض بالمديرية يوم الاثنين ٢٢ / ٤ / ١٤٣٧ه افتتحة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة يشمل على عدد من البروشورات والمطويات ووثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى وذويهم التي اعتمدتها الادارة العامة لبرنامج حقوق وعلاقات المرضى بوزارة الصحة وعرض مرئي استفاد منها العديد من شرائح المجتمع، كما تم التفعيل والاحتفاء باليوم الخليجي لحقوق المريض بجميع المستشفيات بالمنطقة ومراكز الرعاية الصحية الاولية.

وبالإضافة لهذه الحقوق يوجد «حقوق للطفل المريض» وكذلك «حقوق المرضى المسنين» و»حقوق المرضى النفسيين» وكذلك «حقوق المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة» و»حقوق للمرافقين» وكذلك «الزوار» هذه الحقوق التي هي نتاج فكري عالمي وضعت نصب اعينها المصلحة العليا للمرضى وذويهم وحددت مسئولياتهم تجاة المنشآت الصحية مما سيساهم في تحسين نوعية الخدمة الصحية المقدمة ، ويجب على كل المعنيين أن يكونوا على دراية بهذه الحقوق، كما يجب علينا الالتزام التام بهذه الحقوق والتي تعد من المبادئ الأساسية لجودة الخدمة في المستشفيات.

حقوق المريض

الحقوق المتعلقة بالرعاية الطبية:

* الحصول على المعلومات الخاصة بحقوق وواجبات المريض بالمستشفى.

* الحصول على موافقة المريض الكتابية مسبقاً قبل إجراء أي جراحة أو تخدير أو نقل دم أو أي تدخل طبي فيما عدا الحالات الطارئة.

*الحصول على رعاية طبية مثالية.

* الأولوية في العلاج للحالات الطارئة.

* التدخل السريع لتقييم الألم وعلاجه.

* مناقشة الفريق العلاجي ومشاركتهم في الخطة العلاجية واتخاذ القرار.

* الحصول على الإرشادات الطبية الخاصة بالاعتناء بالصحة عند خروج المريض من المستشفى.

* أحقية رفض العلاج بما لا يتعارض مع القانون.

الحقوق المتعلقة بالمعلومات:

* الحصول على معلومات عن التكاليف التقريبية لعلاج حالة المريض الصحية.

* الحصول على المعلومات الكافية عن الحالة الصحية بطريقة واضحة ومفهومة مع توفير مترجم عند الحاجة.

*معرفة رسالة ورؤية المستشفى.

* معرفة أسماء الفريق الطبي المعالج.

* حجب أي معلومات طبية قد تضر بحالة المريض الصحية على أن يتم إبلاغها لمن ينوب عنه رسمياً.

* إمكانية التقدم بشكوى أو اقتراح يتعلق بالخدمة المقدمة.

* الحق في معرفة بدائل أخرى للرعاية الطبية التي يتعذر تقديمها بالمستشفى.

الحقوق المتعلقة ب

الخصوصية والسرية:

* الخصوصية في كافة الإجراءات العلاجية.

* التعامل مع كل البيانات الخاصة بالمريض وبحالته الصحية بسرية تامة ما لم تطلب من جهات رسمية أو الشركة ذات العلاقة بالعلاج الطبي للمريض، والتعامل مع ملف المريض بسرية ولا يطلع عليه سوى الفريق المعالج والأشخاص المصرح لهم من قبل الجهات الرسمية.

الحقوق المتعلقة بالأمن و السلامة:

* توفير الوسائل التي تضمن سلامة المريض الشخصية.

* توفير الوسائل التي تحمي ممتلكات المريض من الضياع أو السرقة.

* حماية المريض من أي اعتداء أو إهانة جسدية أو لفظية أو نفسية.

إدارة حقوق وعلاقات المرضى

يؤكد حسين هادي آل هتيلة - مدير إدارة حقوق وعلاقات المرضى بصحة نجران - على الالتزام بحقوق المواطن والمقيم والتي تواكبت معها الفكرة الأساسية لإنشاء الإدارة العامة لبرنامج حقوق وعلاقات المرضى بوزارة الصحة التي تكفل للمواطن والمقيم حقه في خدمة ورعاية صحية متكاملة، مشيرا الى توجيهات خادم الحرمين - حفظه الله - بالعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية ومن ذلك الارتقاء بالخدمات الصحية لكل المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة بحيث تكون المراكز الصحية والمستشفيات المرجعية والمتخصصة في متناول الجميع حيثما كانوا.

واضاف آل هتيلة ان هذه التوجيهات التي أولاها وزير الصحة م. خالد الفالح جُلّ اهتمامه وكذلك حمد الضويلع - نائب وزير الصحة - والذي ترجم هذا الاهتمام بما تقوم به الإدارة العامة لبرنامج حقوق وعلاقات المرضى من إستراتيجيات بشكل منهجي وعلمي لعمل البرنامج وذلك بإشراف مباشر من د. عبدالعزيز الدخيل -المشرف العام على برنامج حقوق وعلاقات المرضى- وإدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، مضيفا ان إدارات حقوق وعلاقات المرضى بالمنشآت الصحية بالمنطقة تعمل على تعريف المرضى وذويهم بحقوقهم ومسؤولياتهم وكذلك العاملين بالمنشآت الصحية بصفة مستمرة، وذلك من خلال المشاركة في البرامج التثقيفية والمواد الإعلامية المعتمدة وعمل بروشرات ومطويات واستاندات والتي تشمل حقوق ومسؤوليات المرضى وذويهم باللغة العربية والانجليزية، موضحا ان إدارة حقوق وعلاقات المرضى هي الإدارة المسؤولة التي تكفل للمرضى وذويهم الحصول على حقوقهم بشكل صحيح، كما تعمل على استقبال شكاوي المرضى وذويهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم من مختلف مصادرها سواء حضور الشاكي او إتصاله او عبر البريد الالكتروني او عن طريق صناديق الشكاوي والاقتراحات المتوزعه بالمديرية والمنشات الصحية او عبر البرامج المعتمدة من الوزارة (كصوت المواطن) وخدمة (٩٣٧) وغيرها ومتابعتها والتعامل معها والعمل على حلها بصفة سريعة.