وفد الشورى: المملكة تدعم السلم العالمي عبر التحالف في مواجهة التحديات

عقد وفد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى في اليوم الثاني من زيارته الحالية لروسيا اجتماعاً مع السيد إلياس أوماخاتوف نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي والسيد قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الشيوخ بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في روسيا عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الروسي.

وثمن رئيس الوفد د.ناصر بن عبدالعزيز الداود في بداية الاجتماع الدعوة الكريمة من مجلس الشيوخ الروسي، مؤكداً أن رئيس وأعضاء مجلس الشورى يثمنون للجانب الروسي مبادرته بالدعوة للزيارة والالتقاء بالفعاليات الروسية بشكل عام و البرلمانية بشكل خاص.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي أهمية العلاقات السعودية الروسية، لافتاً إلى أن اللقاءات بين مجلس الشيوخ الروسي ومجلس الشورى السعودي هي جزء من تقارب حثيث يدعمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين لصالح البلدين الصديقين ولصالح السلام العالمي بشكل عام.

بدوره قدم وفد مجلس الشورى في بداية الاجتماع نبذة عن مجلس الشورى، ودوره الرقابي والتنظيمي، حيث أشار رئيس الوفد إلى أن الممارسة الشورية في المملكة تساهم في تطوير العمل الحكومي والرقابة عليه بما يصب في صالح المواطن والوطن.

كما أشار أعضاء الوفد إلى أن المملكة جزء من منطقة تعيش مرحلة صعبة تحتاج إلى تكاتف القوى الدولية لإنقاذها من الصراعات التي تهدد أمن واستقرار العالم أجمع، مؤكدين على الدور الروسي ومواقفه في قضايا المنطقة خصوصاً في دعمه للحق الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وفد مجلس الشورى إن اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بعدد من زعماء العالم وما تشهده الرياض من نشاط دبلوماسي كبير تهدف إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين عبر المشاركة والتحالف في مواجهة التحديات وحفظ الاستقرار في المنطقة.

وأكد الوفد في هذا السياق أن المجالس البرلمانية تتحمل جزءا من المسؤولية لتقريب وجهات النظر واحتواء الخلافات عبر فتح قنوات التواصل والحوار الدائم فيما بينها، مضيفاً أن مجلس الشورى يقوم بهذه الزيارة إلى موسكو للهدف ذاته ويتطلع لاستضافة أعضاء من مجلس الشيوخ الروسي في أقرب فرصة لمزيد من التنسيق والتشاور بما يخدم التقارب بين البلدين الصديقين بشكل عام ومجلس الشورى ومجلس الشيوخ بشكل خاص.

بعد ذلك دار حوار بين وفد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي حيث أكد الطرفان على ضرورة استمرار الحوار بين المملكة وروسيا، مشيرين إلى أن واقع العلاقات السعودية - الروسية يجب أن يرتقي لطموحات القيادتين في البلدين الصديقين.