طرق علمية لإنقاص وزنك بعد تغيير نمط حياتك..ابعد عن إعلانات الأعشاب

يحارب الملايين من أجل الوصول للوزن المثالى ولكن الطريق بالنسبة لهم صعب خاصة رغم وجود العديد من الطرق تستطيع إنقاص الوزن إذا اتبعها من يعانون من السمنة.

إزاى نخس؟ سؤال يجيب عنه الدكتور محمد أبو الغيط، سكرتير الجمعية المصرية لدراسة السمنة والأستاذ بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، فيقول: "اتفق علماء الطب على شهادة تخصصية ABOM فى أمريكا تتضمن أن علاج السمنة يبدأ بالرجيم من حيث تنظيم الأكل والابتعاد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية كالدهون المتوفرة فى الأطعمة المقلية والحلويات وتأتى الرياضة فى المرتبة الثانية.

وأضاف الدكتور محمد أبو الغيط أن مفهوم الرياضة لدى المرضى فى مصر خاطئ حيث يظنون أن ممارستها لمدة ساعة كاف لإنقاص الوزن ، وهذا خطأ، فـ"ساعة الرياضة" تحرق 300 سعر حرارى فقط بينما الكيلو من الدهون يحوى 300 سعر حرارى وبالتالى نحتاج ممارسة الرياضة 21 ساعة فى اليوم للتخلص من كيلو دهون ، ولكن ممارسة الرياضة ساعة واحدة يوميا مع اتباع نظام غذائى صحيح ينقص الجسم بعد 3 أسابيع كيلو دهون حقيقى.

وتابع: يأتى تغيير العادات فى المرتبة الثالثة من خطوات إنقاص الوزن وهذا التغيير يتطلب أن نبدأ يومنا قبل العمل بوجبة الإفطار لأن عدم الإفطار يقلل حرق السعرات وكذلك الابتعاد عن الوجبات الجاهزة "الجانك فود" لأنها تحوى سعرات عالية تحتاج ممارسة الرياضة من 7 إلى 11 ساعة للتخلص منها فى اليوم.

وأشار سكرتير الجمعية المصرية لدراسة السمنة إلى أن الخطوات الثلاثة السابقة تكون صالحة لإنقاص الوزن، بينما يحتاج المصابون بالسمنة المفرطة لعلاج يساعدهم على إنقاص الوزن، فبجانب الخطوات الثلاث يحتاجون الخطوة الرابعة والجامعة، وهى العلاج الدوائى لافتا إلى الأعشاب والمواد الطبيعية كالشاى الاخضر أو القهوة الخضراء التى تغرقنا اعلاناتها هى مجرد مشروبات لا تحقق نتائج ملموسة لان نسبة مساعدتها لمريض السمنة ضئيلة جدا.

ولفت الأستاذ بكلية طب قصر العينى إلى أن أدوية السمنة عبارة عن 5 و3 أدوية فى أوروبا و2 فى مصر الأول يقلل امتصاص الجسم للدهون الموجودة بالأطعمة ويزيد عملية الحرق ويقلل الشهية وهو عبارة عن حقن يخاف منها كثير من المرضو، والثانى كبسولات.

وعن عمليات الجهاز الهضمى لإنقاص الوزن قال الدكتور محمد أبو الغيط إن منها ما يجرى بالمنظار مثل بالونة المعدة لكنها غير منتشرة، والاكثر انتشارا هى العمليات الجراحية كتكميم المعدة وتحويل المسار وتدبيس المعدة ونسبة نجاح هذه العمليات كبيرة .