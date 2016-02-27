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ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بشمال سيناء

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ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بشمال سيناء ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بشمال سيناء
اسفرت نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بشمال سيناء عن فوز 7 مرشحين على المقاعد التى تنافس عليها 14 مرشحاً.

والفائزون هم، فى شعبة العمارة المهندس أسامة فريج وحصل على 246 صوتاً، والمهندس محمد الشوربجى وحصل على 235 صوتاً، وفى شعبة الكهرباء المهندس محمد الغول وحصل على 189 صوتاً، والمهندس محمد قمحاوى وحصل على 184 صوتا، وفى شعبة المدنى المهندس شوقى الزرباوى وحصل على 211 صوتاً، والمهندس فايق الخليلى وحصل على 180 صوتاً، وفى شعبة الميكانيكا المهندس رفعت يوسف لطفى وحصل على 202 صوتاً.

ويذكر أيضاً أن إجمالى من لهم حق التصويت من المهندسين المقيدين فى جدول النقابة الفرعية للمهندسين بشمال سيناء يبلغ عددهم 1799 مهندسًا ومهندسة، وقد حضر منهم وأدلى بصوته 369 مهندساً ومهندسة، وكان عدد الأصوات الصحيحة 335 صوتاً والباطلة 34 صوتاً.

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مصر 365