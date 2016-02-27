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ختام ورشة عمل لتدريب خريجى "تربية الوادى الجديد" على مهارات التدريس الفعال

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ختام ورشة عمل لتدريب خريجى "تربية الوادى الجديد" على مهارات التدريس الفعال ختام ورشة عمل لتدريب خريجى "تربية الوادى الجديد" على مهارات التدريس الفعال
اختتمت كلية التربية بالوادى الجديد والتابعة لجامعة أسيوط برنامج تدريبى لخريجى الكلية بعنوان "المعلم فى عصر التنافسية"، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الكلية ونقابة المعلمين بالخارجة وباريس، وذلك بهدف صقل مهارات خريجى كلية التربية، وعددهم (48) متدرب.

وقال الدكتور ناصر عامر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على البرنامج، أن البرنامج استمر لمدة ثلاثة أيام، وتضمن تنفيذ ورش عمل قام بتنفيذها حملة الماجستير والدكتوراه بالكلية، شملت التدريب على " مهارات إدارة الصف، ومشكلات وإشكاليات الطلاب فى العملية التعليمية، ومهارات القيادة، ومهارات التدريس الفعال، ومهارات الإتصال الفعال، وأخلاقيات المعلم، والإبداع والبيئة الصفية".
>ورشة العمل (1)

ورشة العمل (2)

ورشة العمل (3)

ورشة العمل (4)

ورشة العمل (5)

ورشة العمل (6)
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