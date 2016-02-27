بالصور.. مقتل 5 فى حادث إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

شهدت مقاطعة "ماسون" بولاية واشنطن الأمريكية حادث إطلاق نار ذهب ضحيته 5 أشخاص بما فيهم مرتكب الحادث حسب ما أعلن مأمور المقاطعة "كيسى ساليزبورى"، وقد انتهى الحادث بعد قيام المشتبه فيه بإطلاق النار على نفسه بعد ساعات من مواجهة سلطات الأمن الأمريكية.

وبدأت ملابسات الحادث عندما تلقت شرطة المقاطعة بلاغا من أحدهم يزعم فيه قيامه بقتل 4 أفراد بإطلاق الرصاص عليهم، لتتوجه الشرطة إلى مكان الحادث وتبدأ مواجهة مسلحة مع المشتبه فيه الذى انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه بعد ساعات من حصار منزله من قبل سلطات الأمن، لتكتشف الشرطة لاحقا وجود 4 جثث داخل منزله لطفلين وامرأة ورجل.



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