اليوم .. نظر أولى جلسات محاكمة تيمور السبكى لاتهامه بسب "سيدات مصر"

تنظر محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم السبت ، أولى جلسات محاكمة تيمور السبكى، أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى الاتهامات الموجهة اليه، بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر ، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج .

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد قرر إحالة تيمور السبكى إلى محكمة جنح أول أكتوبر، وتحديد جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمته على خلفية التصريحات التى أدلى بها فى أحد البرامج .

وكان تيمور السبكى، قد أنكر الاتهامات التى وجهت إليه وأدعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهم كل تقدير واحترام، موضحا أن تصريحاته فهمت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذارا رسميا عن تلك التصريحات .

- بعد 6 أيام من القبض عليه لسبه نساء مصر.. إحاله تيمور السبكى للمحاكمة العاجلة.. النيابة تتهمه بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.. وتحديد جلستى 27 فبراير و30 مارس لمحاكمته أمام جنح أكتوبر والغردقة

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