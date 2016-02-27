أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم .. نظر أولى جلسات محاكمة تيمور السبكى لاتهامه بسب "سيدات مصر"

Google+ Print
اليوم .. نظر أولى جلسات محاكمة تيمور السبكى لاتهامه بسب "سيدات مصر" اليوم .. نظر أولى جلسات محاكمة تيمور السبكى لاتهامه بسب "سيدات مصر"
تنظر محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم السبت ، أولى جلسات محاكمة تيمور السبكى، أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى الاتهامات الموجهة اليه، بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات ، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج .

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد قرر إحالة تيمور السبكى إلى محكمة جنح أول أكتوبر، وتحديد جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمته على خلفية التصريحات التى أدلى بها فى أحد البرامج .

وكان تيمور السبكى، قد أنكر الاتهامات التى وجهت إليه وأدعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهم كل تقدير واحترام، موضحا أن تصريحاته فهمت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذارا رسميا عن تلك التصريحات .


>- بعد 6 أيام من القبض عليه لسبه نساء مصر.. إحاله تيمور السبكى للمحاكمة العاجلة.. النيابة تتهمه بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.. وتحديد جلستى 27 فبراير و30 مارس لمحاكمته أمام جنح أكتوبر والغردقة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر