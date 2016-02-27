جابر نصار: "كثيرون راهنوا على فشل حفل منير ولكن خيب الله رجائهم"

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن "حفل محمد منير الذى أقيم بالجامعة يتحدث عن نفسه، فكانت مبهرة وتقنياتها الفنية عالية، وكان هناك تجاوب بين الفنان الكبير محمد منير وبين الطلاب"، مؤكداً أن جامعة القاهرة مكان للعلم والفن الراقى الذى يشكل وجدان الطلاب ويساهم فى تفكيك بنية التطرف، موضحاً أن كثيرون راهنوا على فشل الحفل وكسر جابر نصار لكن خيب الله رجائهم.

وأضاف نصار فى تصريحات صحفية، "كنت قلق جداً من تواجد كل هذه الأعداد فى مكان واحد فى ظل هذه الظروف التى نعيشها"، متابعاً "شباب جامعة القاهرة أشكركم على التزامكم، والروعة التى أظهرتم الحفل بها، وهذا النجاح لا ينسب لجابر نصار وحده، وأشكر الداخلية ومدير أمن الجيزة الذى هاتفته من اليابان عن شائعات إلغاء الحفل وقال لى أطمن وراك رجالة، وأشكر الأمن الإدارى، التجربة التى أثبتت نجاحا كبيراً وصواب وجهة نظرنا من البداية فى أنه يقدر على تأمين الحرم الجامعى، وأشكر اتحاد الطلاب ووحدة مناهضة العنف والتحرش".

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه لا توجد ظاهرة أو مشكلة، وأن التجاوزات كانت بسيطة وفردية قد تحدث فى البيت الواحد، قائلاً "كان الكثيرون يراهنون على فشل هذا الحفل وكسر جابر نصار، وانتظروا مزيداً من القرارات الشجاعة التى نعيد بها جامعة القاهرة لعصورها الزاهية".

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