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المؤشرات الأولية لانتخابات المهندسين بالقاهرة تشير لتقدم قائمة الاستقلال

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المؤشرات الأولية لانتخابات المهندسين بالقاهرة تشير لتقدم قائمة الاستقلال المؤشرات الأولية لانتخابات المهندسين بالقاهرة تشير لتقدم قائمة الاستقلال
قال المهندس أسامة بسيط عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفى بالنقابة الفرعية بالقاهرة، تشير إلى تقدم قائمة تيار الاستقلال الموحدة، وذلك بعدما حصل بهاء الدميترى، وحور منير محمد على أعلى الأصوات.

وأضاف بسيط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالمتابعة لعمليات الفرز على مستوى المحافظات، تشير النتائج الأولية إلى فوز قائمة الاستقلال بثلثى الأصوات المشاركة، ما يعطى مؤشرات بأن القائمة على مستوى الجمهورية فى طريقها للاكتساح.

المهندسين: إعلان المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفى فور انتهاء الفرز
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