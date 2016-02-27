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العشرات من قرية ميت يزيد يقطعون طريق منيا القمح بعد اختفاء طفلة

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العشرات من قرية ميت يزيد يقطعون طريق منيا القمح بعد اختفاء طفلة العشرات من قرية ميت يزيد يقطعون طريق منيا القمح بعد اختفاء طفلة
أشعل العشرات من أهالى قرية ميت يزيد بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، منذ قليل، النيران فى إطارات الكاوتش، وقاموا بقطع الطريق بعد تغيب طفلة بالصف الثالث الإبتدائى، مطالبين الأمن بتكثيف البحث عنها.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغاً باختفاء الطفلة "مريم هيثم" 9 سنوات بالصف الثالث الإبتدائى، أثناء ذهابها للدرس بقريتها "ميت يزيد " دائرة مركز منيا القمح.

وفور تلقى الإخطار انتقل فريق من مباحث منيا القمح للبحث عن الفتاة.

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