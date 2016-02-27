راؤول: دربي مدريد له مذاق خاص

(إفي): قال راؤول جونزاليز، المهاجم الأسطوري لريال مدريد سابقا، إن مباريات الدربي أمام أتلتيكو مدريد تعتبر "ذات طابع خاص"، مؤكدا أنه كلاعب كان يشعر "منذ أن تطأ أقدامك أرض الملعب من أجل الإحماء" بأحاسيس خاصة في مواجهات وصفها بأنها "تاريخية وتمثل الكرة الإسبانية على المستوى الدولي".

وكتب راؤول على الصحفة الرسمية لرابطة الدوري الإسباني (الليجا) على الإنترنت "سواء لعبت مباراة واحدة أو مباريات كثيرة، مثلما هو الحال بالنسبة لي، فإنك دائما ما تتذكر مباريات ديربي مدريد. إنها مباراة ذات طابع خاص لعدة أمور: التنافس الشديد كون الناديان ينتميان لنفس المدينة، وهو ما يعني الكثير بالنسبة للجماهير وما يترتب على الفوز أو الهزيمة وهو الأمر الذي تظل تتذكره خلال الثلاث أيام التالية للمباراة. فكرة القدم جميلة وقاسية في ذات الوقت".

وقال راؤول، الذي تصدر المشهد في عديد من مباريات الدربي بأهدافه الحاسمة في شباك الأتلتي، الذي بدأ مسيرته الكروية في صفوفه وهو صغير، إن بداية تعارفه مع الجماهير ضمن صفوف الفريق الأول للملكي كان بالهدف الذي أحرزه في شباك أتلتيكو مدريد بالتخصص.

وقال في هذا الصدد "لا يمكنك نسيان لحظة تسجيل الهدف في الدربي. في حالتي، صادف الحظ أن أحرز الهدف الأول في مسيرتي في إحدى هذه المباريات. كانت لحظة لا تنسى وأتذكرها بحنين كبير. الجميع كان يعلم أن هذه المباريات كانت أكثر من مجرد كونها انتصار وثلاث نقاط تضيفها إلى رصيدك".

ويستضيف ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة غدا السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار الجولة الـ26 لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة خلف أتلتيكو.