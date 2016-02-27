أمتع الأوقات في فضاء مدينة السعادة

بين سمائها الصافية الزرقاء، وأرضها الملأى بالإبداعات المعمارية، آثرت دانة الدنيا أن لا تترك خياراً لمحبيها لتمتع حواسهم وتأخذهم في تجربة ممتعة قل نظيرها بين مدن العالم، ويبدو في هذه اللقطة التصويرية مجموعة من المظلات التي تحلق عالياً، مكونة سرباً رائعاً فوق الممرات والبحيرات المائية، التي شيدت على شكل عقد فريد يتلألأ مع انعكاسات خيوط الشمس الذهبية كل يوم.

وتعد منطقة مرسى دبي ضمن وجهات كثيرة تحفل بها مدينة السعادة، التي تتميز بروعة وفرادة وجمال تصاميم بناياتها، التي تتنوع بين الأشكال الراقصة، والفائقة الجمال الذي توجته آخر الإبداعات الهندسية على مستوى العالم، ويمتزج هذا كله مع القناة المائية التي تعكس لوحة أخاذة في جمال تفاصيلها، يتمنى رسامو العالم لو تمكنوا من تجسيدها بريشتهم.

كما تمثل هذه البقعة الساحرة على أرض دبي وجهة سياحية متميزة من ضمن أماكن أخرى كثيرة رائعة، والتي يحرص على زيارتها بشكل مستمر المقيمون والسائحون، الذين يجدون فيها متنفساً للاستمتاع بما تضمه من أرقى المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، التي تقدم مجموعة غنية من أفضل أطباق الطعام الشهية التي توفر تجربة لا تنسى، خاصة مع هذه الإطلالات البحرية الخلابة والمتميزة.

دبي التي أبهرت زوارها بصحرائها وجبالها ووديانها، ها هي تدعوهم للطيران في فضاءاتها الواسعة من خلال تجربة القفز بالمظلات، التي أصبحت مقصداً لكثير منهم، عبر «سكاي دايف دبي» التي توفر لهم هذه التجربة الرائعة التي لن تنسى.