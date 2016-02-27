«الكرك».. شاي بالهيل أو الزعفران

يطلقون عليه بترول العقول والمشروب السحري لأنه ملهم أفكارهم في صباح العمل، وهو بمثابة مشروب منشط للذهن يضفي على التفكير الهدوء والانسجام.. بل ولا تحلو الصباحات في أيام الإجازات أيضا إلا بشربه.. نعم، هو «الكرك»، فلهذا النوع من الشاي ذواقون يبحثون عنه من الرجال والنساء أيضا، حتى الأطفال أصبحوا يستلذون شربه. وليس هذا فحسب بل ويبحثون عن أفضل أماكن تجهيزه. كما أن الشباب اليوم باتوا يتفننون في إعداده لاسيما في رحلاتهم للبر بإضافة مُطيبات تتنوع في الغالب ما بين الهيل والزعفران والزنجبيل والقرفة.

مشروب شتائي دافئ

«شاي الكرك منتشر جدا في الشتاء لأسباب عديدة منها أنه سهل التحضير، وسعره رخيص جدا بحيث لا يتجاوز درهماً أو درهمين، فضلاً عن نكهته الطيبة والمميزة ورائحته الزكية».. أوضح ذلك مسفر مصلح العرياني، مهندس في شركة العين للتوزيع، وأضاف: «شخصيا أرى أن الإقبال على شرب شاي الكرك يزداد بشكل ملحوظ في فصل الشتاء، باعتباره مشروباً ساخناً ودافئاً وطيباً».

مستحضرات سحرية

وأوضح أحمد محمد الحجي، موظف، بأن معظم أصدقائه ينتقلون من إمارة لأخرى للبحث عن أفضل الكرك، فهناك بعض الكافتيريات تحضره بشكل خاص، مما يجعلك تعود له مرة أخرى. مضيفا: «لا يخلو مجلس شبابي من وجود دلة الكرك، كما أن بعض الشباب قد آثر فتح محل لبيع شاي الكرك، الذي يعد نافذة لجني الأرباح التي تتفاوت بين المرضِية والمتوسطة». وبنوع من الدعابة الخفيفة قال الحجي: «أجزم بأن الذي اخترع شاي الكرك حرص على إضافة مستحضرات سحرية بحيث لا يتوقف أي شخص عن شرب هذا النوع من الشاي».

إعداد متقن

وأشارت الجدة موزة الشحي، ربة بيت، إلى أن إعداد شاي الكرك له طقوسه الخاصة، وصنعه يحتاج لإتقان، لأن هذا النوع من الشاي يحتاج لصبر حتى يجهز بالطريقة الصحيحة، كما أنه يتطلب إضافة مقادير محددة من عدة أصناف ليكون بالمذاق المفضل. وتفضل الشحي شرب شاي الكرك منزليا بدلا من شرائه من الخارج لاسيما وأنها تبدع شخصيا في صنعه، وعلى حد قولها: «إن الإتقان في إعداده هو السر وراء الطعم الرائع، فهو عبارة عن شاي يُغلى مع السكر والزعفران أو الهيل على نار هادئة لمدة خمس عشرة دقيقة، إلى أن تتركز النكهة، ثم يضاف إليه الحليب، ويترك على نار هادئة نصف ساعة تقريبا».

موضحة بأن من أهم طقوس صنع الكرك طريقة صب الشاي في «الدلة»، ومنها إلى الكوب، لأن شاي الكرك يمتزج عندما يصب في الكوب لذا يجب صبه من على مسافة بعيدة نوعا ما، مع الحذر التام عند سكب الشاي الساخن في الأكواب.

كرك بالزعفران

وتفضل سكينة أحمد، موظفة، شرب شاي الكرك بخلطه بالزعفران فهو يضفي نكهة خاصة جدا للشاي. وترى عموما بأن الكرك أصبح مشروب معظم الأسر الإماراتية. وأضافت: «إن الإقبال الكثيف على شرب الكرك يزداد في فصل الشتاء، وشخصيا أفضل تناوله في البيت حيث تبدع أختي الكبيرة في إعداده بنكهة الهيل، حيث لا يملأ رأسي إلا شاي الكرك الذي أشربه من يدها».

موضحة أن البعض ابتكر شاي كرك بالشوكولاتة لتحقيق التفرد والتميز، ولا تحبذ شربه أكثر من مرتين في اليوم.

كما لا تكتمل لذة شرب محمد البلوشي، موظف، لشاي الكرك إلا حينما يكون مع أصدقائه في «العزبة»، وقيامهم بإعداد الكرك على الجمر. ويرى أن برودة الطقس هذه الأيام ليست وحدها سبباً لإقباله وأصدقائه على شرب شاي الكرك، وإنما تعوّد بعضهم على هذا المشروب، وشغفهم لمذاقه المميز.

مضار صحية

أوضحت سمر بدوي، صيدلانية، وخبيرة البدائل الطبيعية، ومديرة مركز (صحي وغني)، بأنه ينبغي أن يَعرف الناس جيدا أن غلي شاي الكرك لمدة تتجاوز النصف الساعة يؤدي إلى تَكون مواد قابضة تؤثر سلبا على الجهاز الهضمي، كما أنه يؤدي إلى الإمساك المتكرر، إضافة إلى إصابة الشخص بالتوتر، والالتهابات، والقولون العصبي.

وأضافت بدوي: «وللعلم فإن شرب شاي الكرك أثناء تناوله الطعام يحول دون امتصاص الجسم للحديد الموجود في بعض الأطعمة، كما ان زيادة السكر في شاي الكرك تلعب دوراً كبيراً في الإصابة بالسمنة».

«كرك»

الكرك كلمة تعني الجامد أو المضاعف كناية عن الشاي الثقيل، وهو لفظ بلغة الأوردو، وهو شاي مخلوط من عدة أنواع من الشاي ويختلف طعمه من مكان لآخر، وتكلفة شرب شاي الكرك. وهناك بعض المحلات التي أصبحت تتفنن في جذب الزبائن من خلال تقديم الكرك في كأس من فخار، حيث يعطي كأس الفخار طعماً مميزاً لشاي الكرك.