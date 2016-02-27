ضبط صيدلي يروّج مخدرات في العين

ضبطت شرطة أبوظبي، صيدليا (من جنسية عربية) بحوزته حشيش، و1286 قرصاً مخدراً، بغرض التعاطي والترويج.

ونددت شرطة أبوظبي بهذا السلوك الشائن لصيدلي يفترض فيه الأمانة، والحرص على صحة الناس وليس الاضرار بهم، معربة عن استيائها البالغ لأي جريمة يأتي بها الشر من مأمنه، ومطالبة الجمهور بعدم التردد في الابلاغ عن أية حالة يشتبهون بها، عبر خدمة «أمان» التي تتيح تلقي المعلومات الأمنية والمجتمعية، على مدار 24 ساعة.

وأرجع العقيد سلطان الدرمكي، رئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إلى معلومات مؤكدة إلى فرع مكافحة المخدرات في العين، بحيازة الصيدلي للمخدرات، مستغلاً وظيفته في ترويج العقاقير المخدرة.

وقال إن التفتيش أظهر بحوزة الصيدلي في مركبته ومسكنه، وحقيبة رياضية أثناء ضبطه عقاقير مخدرة مراقبة طبياً لا تُصرف إلا بوصفة طبية، بإجمالي 1286 قرصاً مخدراً، إلى جانب قطعتين من مادة الحشيش المخدر، تزن 51 غ، إضافة إلى لفافة حشيش معدة يدوياً للتعاطي.

اعتراف

اعترف الصيدلي خلال استجوابه، ومن خلال ما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، بأن الكمية المحرّزة جميعها تخصه، كما أثبت الفحص الطبي تعاطيه لأنواع مختلفة من المواد المخدرة، فتم إحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.