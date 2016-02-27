هيئة الأعمال الخيرية تكفل 3500 يتيم فلسطيني في 3 مدن بالضفة الغربية

استفاد أكثر من ثلاثة آلاف و500 يتيم فلسطيني في ثلاث مدن بالضفة الغربية من الكفالات التي ترعاها هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية للأيتام والأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وسلم إبراهيم راشد مفوض هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية في الضفة الغربية نائب محافظ نابلس ورئيس لجنة أموال الزكاة فيها شيكاً بقيمة مليون و869 ألف درهم لصالح ألف و600 يتيم ويتيمة وعدد من الأسر الفقيرة والأشخاص ذوي الإعاقة من المكفولين لدى الهيئة في المحافظة.

كما سلم لجنتي الزكاة في طولكرم وجنين كفالات بقيمة مليون و300 ألف درهم لصالح الأيتام والمعاقين والأسر الفقيرة في المدينتين الذين يبلغ عددهم ألفين و722 يتيماً ومعاقاً.

تثمين

وثمنت مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الفلسطيني وهيئاتها الخيرية أيضاً لصالح الشرائح المجتمعية المهمشة في المجتمع الفلسطيني وعلى وجه التحديد الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الاجتماعية والأسر الفقيرة والتي تساعدها على مواجهة ظروف الحياة وتسهم في توفير سبل العيش الكريم لها.

إشادة

كما أشاد رئيس لجنة زكاة نابلس بالتعاون الوثيق والعلاقات التي تربط لجنة أموال الزكاة بهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، مشيراً إلى أن لهذه العلاقة الأصيلة الكثير من الأشكال من أبرزها توفير كفالات مالية لما لا يقل عن ألف و600 يتيم ويتيمة من المسجلين لدى لجنة أموال الزكاة بالإضافة إلى زكاة الفطر وزكاة المال ولحوم الأضاحي المجمدة والمعلبة والتي يتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين والحالات الاجتماعية.

مساعدات للشتاء

ثمن مسؤولو محافظتي طولكرم وجنين ولجنتي الزكاة فيهما كل أشكال الدعم والمساندة التي تقدمها هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية لصالح الشرائح المجتمعية المهمشة وتحديداً الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الاجتماعية والأسر الفقيرة. ونوهوا بتوقيت صرف تلك المستحقات المالية والتي قالوا إنها جاءت في ظل تزايد احتياجات العائلات المستفيدة جراء فصل الشتاء وبدء الفصل الثاني من العام الدراسي الجديد.

من جهته قدم مفوض هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية شرحاً عن طبيعة المشاريع التي تنفذها الهيئة في فلسطين وتركيزها على المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية إلى جانب الإغاثة العاجلة ومشاريع التمكين الصغيرة.

دور

لا يتوقف دور الهيئة عند تقديم المساعدات النقدية والعينية للأيتام وإنما تحرص على رعايتهم وأمهاتهم في مجالات الرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية وتنمية موارد أسر الأيتام وتنمية مواهبهم، وحرصت هيئة الأعمال على الاهتمام بشريحة الأيتام منذ البدايات الأولى من عملها في فلسطين لتكون لها بصمات مهمة ونوعية في كل مجالات الحياة.