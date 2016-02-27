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بلحيف النعيمي يفتتح مركز القراءة في ديوان وزارة تطوير البنية التحتية

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بلحيف النعيمي يفتتح مركز القراءة في ديوان وزارة تطوير البنية التحتية بلحيف النعيمي يفتتح مركز القراءة في ديوان وزارة تطوير البنية التحتية

افتتح معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية «مركز القراءة» بديوان الوزارة في دبي، بحضور المهندسة زهرة العبودي وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وموظفي الوزارة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة تطوير البنية التحتية، بالتزامن مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القاضية بأن يكون عام 2016 عاماً للقراءة، وأكد وزير تطوير البنية التحتية، أن إعلان عام القراءة سيكون بداية لتغير شامل عن طريق تحفيز الجميع على القراءة، ودعم الأفكار ذات العلاقة بترسيخ ذلك المفهوم، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في تحقيق النهضة الشاملة لأبناء وبنات الإمارات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عام القراءة يشكل لبنة أساسية لبناء إنسان قادر على الابتكار، وبذلك يعد امتداداً للإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الابتكار الذي بدوره يحتاج إلى جيل مثقف وواع، وملم بكل ما يدور حوله.

ولفت معاليه إلى أن قيادة دولة الإمارات أدركت أن التزود بالثقافة والمعارف، من خلال الاطلاع على مختلف الثقافات له دوره في إثراء مختلف جوانب الحياة العملية، كما تعتبر عاملاً أساسياً في تشكيل مجتمع معرفي قادر على تحقيق التقدم والازدهار، لذلك قامت بالعمل على إطلاق العديد من المبادرات الداعمة للقراءة، ومنها اعتبار العام 2016 عام القراءة.

إشادةأشاد معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي بالمبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتزامن مع عام القراءة، ومن ضمنها مركز القراءة، الذي سيخدم متعاملي الوزارة إلى جانب الموظفين، حيث سيكون له دور في إثراء الملكة المعرفية لهم وصقل مهاراتهم وخبراتهم.

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