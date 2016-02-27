خبر في الجول - مصطفى فهمي مرشح لمنصب سكرتير عام الفيفا

دخل المصري مصطفى فهمي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم دائرة الترشيحات لشغل منصب السكرتير العام للفيفا.

السويسري الإيطالي جياني إنفانتينو فاز بسباق رئاسة الاتحاد الدولي اليوم الجمعة بعدما تحصل على 115 صوتا. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com دخول مصطفى فهمي في دائرة الترشيحات لشغل منصب السكرتير العام في الفيفا وخصوصا بعد تصريحات إنفانتينو الرئيس الجديد.

وأكد إنفانتينو في برنامجه لرئاسة الفيفا اتجاه للاعتماد على شخص "غير أوروبي" لمنصب السكرتير العام للفيفا. ومن هنا دخل المصري مصطفى فهمي داخل دائرة الترشيحات.

مصطفى فهمي

عام 2010 بات المصري مصطفى فهمي أول إفريقي ينضم للإدارة العليا للاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بتعيينه مديرا لقطاع المسابقات.

فهمي أمضى 28 عاما في منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قبل أن يتقدم باستقالته لشغل منصب مدير المسابقات في الفيفا.

وقتها بات فهمي أول شخص من خارج قارات أوروبا والأمريكتين الذي يتولى منصبا في الإدارة العليا للفيفا المكونة من الرئيس والسكرتير العام ومديري الأقسام.

وجاء إسناد المنصب الجديد لفهمي وقتها بعد التكريم الذي ناله في نهائي كأس العالم بجنوب إفريقيا بتقليده منصب المنسق العام للمباراة كأول مصري ينال هذا الشرف.

وهو ما يجعله يمتلك حظوظا كبيرة في شغل منصب السكرتير العام للفيفا في ولاية إنفانتينو.

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