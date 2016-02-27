حظك اليوم برج العقرب السبت 27 فبراير

برج العقرب على الصعيد المهنى....

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>برج العقرب له شعبية خاصة بين باقى الأبراج فدائما مواليد هذا البرج يتميزون بقدرة خارقة على الانشغال بكثير من الأمور فى نفس اللحظة يرون أن الحياة مليئة بكثير من التفاصيل التى يجب أن تعاش بطريقة صحيحة ومفعمة بالحياة .>يتمتع مواليد برج العقرب بقدرة فائقة على العطاء فى الحب ، عشاق للتجديد ولهم طرق عديدة فى التعبير عن الحب ، يرون الحبيب هو كل الدنيا ولهذا هم ناجحون فى العلاقات العاطفية ولكن دائما ىيبحثون عن الحرية ويكرهون تقيد حريتهم ، فى الحياة العائلية رجل العقرب يتمتع بالكرم فى كل شىء أما أنثى العقرب فهى زوجة ناجحة ولديها أفكار خلاقة تجعل زوجها مغرم دائما بها .>تحاول دائما الحفاظ على رشاقتك حتى وصلت إلى مرحلة الهوس فأنت تحاول جاهدا الحفاظ على اساليب الأكل التى بدأت تؤثر بالسلب على صحتك حاول أن يكون غذائك متوازن أكثر، فدائما الصحة هى أغلى مايمتلكة الأنسان فى هذه الحياة فهى لا تقدر بثمن .>تؤكد لك الأبراج أن من الممكن أن يدق الحب بابك فى القريب لا تتعجل الأمور فأنت انسان محبوب ولكن الفرصة مازالت قائمة لتجد من تبحث عنة، ولكن عليك أن تتعلم من الماضى.

فى محيط العمل سوف تحصل على ترقية هذه الأيام بعد نجاحك فى تقديم فكرة رائعة سوف تصب أرباحها على مؤسستك ، حاول أن تواصل المثابرة والأجتهاد .