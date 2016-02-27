أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب السبت 27 فبراير

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب السبت 27 فبراير حظك اليوم برج العقرب السبت 27 فبراير

على الصعيد المهنى....


>برج العقرب له شعبية خاصة بين باقى الأبراج فدائما مواليد هذا البرج يتميزون بقدرة خارقة على الانشغال بكثير من الأمور فى نفس اللحظة يرون أن الحياة مليئة بكثير من التفاصيل التى يجب أن تعاش بطريقة صحيحة ومفعمة بالحياة .

برج العقرب على الصعيد العاطفى..


>يتمتع مواليد برج العقرب بقدرة فائقة على العطاء فى الحب ، عشاق للتجديد ولهم طرق عديدة فى التعبير عن الحب ، يرون الحبيب هو كل الدنيا ولهذا هم ناجحون فى العلاقات العاطفية ولكن دائما ىيبحثون عن الحرية ويكرهون تقيد حريتهم ، فى الحياة العائلية رجل العقرب يتمتع بالكرم فى كل شىء أما أنثى العقرب فهى زوجة ناجحة ولديها أفكار خلاقة تجعل زوجها مغرم دائما بها .

على الصعيد الصحى..


>تحاول دائما الحفاظ على رشاقتك حتى وصلت إلى مرحلة الهوس فأنت تحاول جاهدا الحفاظ على اساليب الأكل التى بدأت تؤثر بالسلب على صحتك حاول أن يكون غذائك متوازن أكثر، فدائما الصحة هى أغلى مايمتلكة الأنسان فى هذه الحياة فهى لا تقدر بثمن .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>تؤكد لك الأبراج أن من الممكن أن يدق الحب بابك فى القريب لا تتعجل الأمور فأنت انسان محبوب ولكن الفرصة مازالت قائمة لتجد من تبحث عنة، ولكن عليك أن تتعلم من الماضى.

فى محيط العمل سوف تحصل على ترقية هذه الأيام بعد نجاحك فى تقديم فكرة رائعة سوف تصب أرباحها على مؤسستك ، حاول أن تواصل المثابرة والأجتهاد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى