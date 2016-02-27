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برج الميزان حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

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برج الميزان حظك اليوم السبت 27 /2 /2016 برج الميزان حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

برج الميزان على الصعيد المهنى


>شعورك بالملل والرتابة فى العمل، ينتج عادةً من الروتين، ليس بالضرورة أن تغير وظيفتك، لتجدد شغفك، قد تجدد عاداتك فى العمل، وستجد أن كل شىء سيكون على ما يرام.

على الصعيد العاطفى


>حياتك العاطفية تنعكس إيجاباً أو سلباً على باقى جوانب حياتك، لذلك إن كانت علاقتك العاطفية على ما يرام، ستشعر بالسعادة فى الحياة بشكل عام، لذلك اعطِ لحبيبك قدرا كبيرا من الاهتمام.

الميزان على الصعيد الصحى


>اهتمامك بصحتك يجب أن يكون فى صعود دائم، لأنه إن قل، ستهمل كل عاداتك الصحية، لذا كن حريصاً أن تكون صحياً أفضل فى اليوم عن اليوم الذى يسبقه.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان


>يجب عليك اغتنام الفرص وعدم إهدارها، فالفرص إن قمت بتضيعها ربما لن تأتى مرة أخرى إليك، كن مستعداً حتى عندما تأتى إليك، تستطيع أن تقتنصها.

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مصر 365

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