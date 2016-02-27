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برج الأسد حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

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برج الأسد حظك اليوم السبت 27 /2 /2016 برج الأسد حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

برج الأسد على الصعيد المهنى
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إن شعرت أنك مريض أثناء العمل، فلا تغلب مصلحة العمل على بدنك، لن يحدث أى شىء إن قمت بالاستئذان للكشف والاطمئنان، ثم معاودة عملك بحماس وروح جديدة.

على الصعيد العاطفى
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مشاركة اهتمامات شريك حياتك، تقوى وتوطد العلاقة بينكما، لذا إن شعرت ولو للحظة بتغيره اتجاهك، حاول أن تشاركه اهتماماته، كى لا تبتعد أكثر من ذلك.

الأسد على الصعيد الصحى
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ممارستك للرياضة سيشعرك بفارق كبير فى مستوى صحتك، ستستطيع ملاحظته بعد أيام من مواظبتك عليها، المهم المداومة، والالتزام.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد


>الحياة ليست دوماً مشرقة، فمن الطبيعى أن تشعر ببعض الرتابة والملل، ولكن لا تستسلم لذلك الشعور، فقم بزيارة أماكن جديدة، وقابل أناس جدد.

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مصر 365

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