برج الأسد حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

برج الأسد على الصعيد المهنىإن شعرت أنك مريض أثناء العمل، فلا تغلب مصلحة العمل على بدنك، لن يحدث أى شىء إن قمت بالاستئذان للكشف والاطمئنان، ثم معاودة عملك بحماس وروح جديدة.
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على الصعيد العاطفىمشاركة اهتمامات شريك حياتك، تقوى وتوطد العلاقة بينكما، لذا إن شعرت ولو للحظة بتغيره اتجاهك، حاول أن تشاركه اهتماماته، كى لا تبتعد أكثر من ذلك.
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الأسد على الصعيد الصحىممارستك للرياضة سيشعرك بفارق كبير فى مستوى صحتك، ستستطيع ملاحظته بعد أيام من مواظبتك عليها، المهم المداومة، والالتزام.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد
>الحياة ليست دوماً مشرقة، فمن الطبيعى أن تشعر ببعض الرتابة والملل، ولكن لا تستسلم لذلك الشعور، فقم بزيارة أماكن جديدة، وقابل أناس جدد.