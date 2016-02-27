برج الثور حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

برج الثور على الصعيد المهنى

>ثق أنك إن قابلتك أى عقبات فى مسار العمل الخاص بك، ستجد حلاً لها، ولكن لا تشعر أبداً أن طلبك للمساعدة من الآخرين بنتقص منك، بالعكس، تحتاج لآراء الآخرين لأنهم قد ينصحوك بما لا ترى أنت، لأنك داخل الصورة. على الصعيد العاطفى

>بسبب شعورك بأنك شخص تستحق الحب، سينعكس ذلك على رؤية الآخرين لك، فسيشعرون هم أيضاً أنك تستحق الحب والاهتمام، لذلك ستجد الكثير يهتمون بك وينجذبون إليك، اختار أنت مَن تُحب. الثور على الصعيد الصحى

>كما يقولون فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فبممارستك للرياضة، ونومك بشكل كاف تشعر أنك ملك متوج، وسيلاحظ من حولك ذلك. توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>عندما تفعل ما عليك، وتبذل قصارى جهدك، ولا تجد مقابل مباشر لذلك، ستشعر بالخذلان، ولكن ما نود قوله إنه حتى إن طال عدم إحساسك بتقدير الآخرين لك، سيأتى يوم ما وسيشعرون بقيمتك.

شبكةعيونالإخبارية

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