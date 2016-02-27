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حظك اليوم برج الجدى السبت 27/2 /2016

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حظك اليوم برج الجدى السبت 27/2 /2016 حظك اليوم برج الجدى السبت 27/2 /2016

برج الجدى على الصعيد المهنى


>شخص غريب يحمل لك أخبارا سعيدة، وتحصل على ترقيات قى القريب العاجل، بعد إنجازك لبعض المهام التى فشل فيها زملائك فى محيط العمل، تجد دعما كبيرا من رؤسائك، بعدما أثبتت جهودك فى العمل، أنك الأحق بكسب ثقتهم، والأجدر على الحفاظ عليها، فحافظ على هذا الانطباع.
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على الصعيد العاطفى


>نقاش حاد يدور بينك وبين شريك حياتك، وينتهى بمشكلة كبيرة، خاصة أنك لم تستطع التحكم فى أعصابك فى هذه الفترة، وبالرغم من الأجواء الهادئة والمستقرة فى العمل، إلا أنك تفكر فى كثير من المشكلات الشخصية، تؤثر على علاقتك بشريك حياتك، حاول أن تقلل من الكلمات الحادة فى الحديث.

الجدى على الصعيد الصحى


>حالتك الصحية مستقرة، لكنك تحتاج إلى الذهاب إلى رحلة للاستجمام مع الأصدقاء، لتبتعد عن أجواء العمل المتقلبة، التى تشغل قدرا كبيرا من تفكيرك، بسبب حرصك على الظهور دائماً بشكل مثالى، والاهتمام بالناحية الغذائية أمر ضرورى هذه الفترة، فلا تجعله فى مؤخرة اهتماماتك.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى، أن يعيش فترة متقلبة هذه الأيام، بسبب الاستقرار فى محيط العمل، والوصول إلى أهداف كان مخططا لها من فترة وبذل مجهود كبير للوصول إليها، لكن المشكلات التى تحدث بينه وبين شريك حياته، تعكر صفو مزاجه، خاصة أن مولود الجدى يتأثر سريعاً بالأحداث اليومية.

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مصر 365

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