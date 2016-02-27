حظك اليوم برج الدلو السبت27 فبراير

برج الدلو على الصعيد المهنى

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>على الرغم من الركود فى مجال عملك إلا أنك تمتلك كثير من الأفكار الجريئة التى تجعلك تتقدم بشكل كبير ، حاول أن تثابر ولا تخسر الأمل فى النجاح والاستمرار فدائما لكل مجتهد نصيب وسوف تكون الفترة القادمة قادرة على طرح العديد من الأفكار القابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، لا تحاول أن يكون لديك مشاكل مع المنافسين فهذا سوف يجعلك تفقد طاقتك سريعا.>تتعرض لبعض المشاكل مع الشريك تؤدى إلى الانفصال حاول إلا تخسر مزيدا من الفرص فى البقاء على الود بينكما ، لا تجعل الانفصال يكون حجر عثرة فى طريقك حاول من جديد الارتباط فقلبك مازال قادرا على الحب ولكن هذه المرة اجعل حبك لمن يستحق حتى لا تفشل من جديد.>بسبب الضغوط النفسية تتعرض لبعض المشاكل الصحية حاول أن تتغلب على ذلك بأن تقضى على التوتر فى مهده ، فأنت من الأشخاص التى تتحمل مشاكل الحياة بنوع من الصبر ، لا تفقد صفات ومميزاتك فى زحمة الحياة فدائما البداية تجعلنا قادرين على العطاء ولكن بعد محاسبة النفس حتى تتعرف على أخطاءك السابقة.>تتوقع لك الأبراج أن تمر بفترة مليئة بالأزمات ولكن سرعان ماتزول لتكون الحياة أكثر استقرار من قبل لا تتردد فى تقديم المساعدات لكل من حولك فهذا سوف يجعلك فى حالة معنوية تشعر فيها بالسعادة .