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حظك اليوم برج السرطان السبت27/2 /2016

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حظك اليوم برج السرطان السبت27/2 /2016 حظك اليوم برج السرطان السبت27/2 /2016

السرطان على الصعيد المهنى
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التقدير الزائد عن الحد لذاتك لن ينفعك فى محيط العمل، والتعامل مع الزملاء الجدد بقدر من التعالى، سيتسبب فى كثير من المشكلات فى الفترة القادمة، أنت من الشخصيات التى تفضل دائماً أن تفرض شخصيتها و أفكارها على الأشخاص الغريبين عنك، لذلك حاول أن تخفف من أسلوبك حتى لا ينفر منك الزملاء.

على الصعيد العاطفى
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بالرغم من تظاهرك الدائم بالغرور، إلا أنك صاحب قلب طيب وإحساس مرهف، ومن حسن حظك أن شريك حياتك يعى تفاصيل شخصيتك جيداً، ويجيد التعامل معها، فلا تحاول أن تتظاهر بصفات غير موجودة بداخلك، واغتنم فرصة التفاهم الموجودة بينكم، وخذ خطوات جادة فى العلاقة.

برج الحمل على الصعيد السرطان
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وعكة صحية خفيفة تخرج منها معاف، بعد تقلبات الجو، التى لم تجيد التعامل معها، وتخفيف الملابس فى هذه الفترة لن يعود عليك إلا بآثار صحية سلبية، حاول ألا تعاند طبيعة الطقس هذه الفترة، واستمع إلى نصائح الأكبر منك سنناً فى هذه الأمور.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان


>يتوقع علماء الفلك لمولود أن يعيشوا يوم غير موفق فى محيط العمل، بسبب الظهور بنوع من التعالى على الزملاء الجدد، ولا يستوعب الكثيرون طبيعة مولود السرطان الهادئة، وعيوبه التى من ضمنها التقدير الزائد للذات، لا تحتاج لبذل مجهود فى علاقتك بشريك حياتك، فالأمور مستقرة والأجواء هادئة.

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مصر 365

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