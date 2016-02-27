برج الحمل حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

برج الحمل على الصعيد المهنى

>تقديمك للمساعدة لزملائك فى العمل، يزيد من احترامهم لك، وسينعكس ذلك عليك فيما بعد، فقط لا تنتظر مقابل لما تقدمه، واستمر فى مساعدتهم، ويوماً ما سيُرد ذلك إليك فى صورة أو أخرى. على الصعيد العاطفى

>انطواءك على نفسك، وعدم إشراك شريك حياتك بتفاصيل الحياة، يجعل هناك فجوة بينكما، هو لن يفهمها على أنك لا تريد أن تحمله همومك، سيفهم أن مشاعرك تغيرت اتجاهه، لذا عليك إشراكه فى كل تفاصيل حياتك. الحمل على الصعيد الصحى

>من البديهى جداً أن ضغوط الحياة المختلفة تؤثر سلباً على الصحة، لكنك تستطيع أن تقاوم هذه الضغوط، بالاسترخاء والاستماع للموسيقى، وسيؤثر ذلك إيجابياً على صحتك. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

>السعادة هى أن تسير جوانب الحياة جميعاً بشكل متناسق، ولا أن يأتى جانب على الآخر، ولا أن تتهاون فى حق جانب، لذلك بتحقيقك هذا التوازن حتماً ستشعر بالسعادة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365