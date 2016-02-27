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برج العذراء حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

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برج العذراء حظك اليوم السبت 27 /2 /2016 برج العذراء حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

على الصعيد المهنى
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إن شعرت أن وظيفتك لا تعطيك ما تريد، وأنك بحاجة لتغيير وظيفتك، فلا تحزن إن حدث وشاء القدر أن ينتهى عملك فيها، فمن المؤكد أنك ستجد شغفك فى شىء آخر.

على الصعيد العاطفى
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عائلتك لها عليك حق، لذلك لا تهملها، وإن شعرت بأى مشاكل تقابلك فى جوانب حياتك المختلفة، حاول أن تشارك العائلة فيها، فهذا أفضل من أن تبتعد عنهم.

العذراء على الصعيد الصحى
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أن يصبح جسمك مثالياً، هذا هدف فى حد ذاته، يستحق أن تبذل الكثير من المجهود لتصل إليه، لذلك إن كثرت حولك المغريات كى تتراجع عن هدفك، اثبت، وذكر نفسك بما تريد.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
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بمقابلتك لأناس جدد تستطيع أن تتعرف على قدراتك، وما يميزك عن الآخرين، وتستطيع بذلك أيضاً أن توظف كل هذه الأدوات والقدرات فى الاتجاه الصحيح.

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مصر 365

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