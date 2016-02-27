برج القوس حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

برج القوس على الصعيد المهنى

> شعورك بالإرهاق أثناء العمل، شعور طبيعى لأنك تعمل أكثر من عدد ساعات دوامك، لذلك حاول أن تنجز فى العمل كى لا تشعر دوماً أنك تأتى على نفسك بانغماسك فى العمل. على الصعيد العاطفى

> إن شعرت بمخاوف فى علاقتك العاطفية، يجب عليك مواجهتها، وعليك أن تفضى إليه بالأسرار التى تراودك بشأنها، حتى لا ينشأ حاجز نفسى بينكما.

> القوس على الصعيد الصحى

> شعورك بالتوتر يزداد طردياً مع ضغوط العمل، عليك الاسترخاء، وإعطاء لبدنك مساحة أن تمارس الرياضة فيها، وتأكل طعاماً صحياً، وقدر المياه الذى يحتاجه جسدك. توقعات علماء الفلك لبرج القوس

> الأحداث غير المتوقعة، والمفاجأة، من شأنها أن تربك أى شخص، حتى وإن كانت هذه المفاجأة سارة جداً، ولكن هذه المفاجأة من شأنها أن تكسر روتين وملل الحياة لديك.

شبكةعيونالإخبارية

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