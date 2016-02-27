أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم السبت 27 /2 /2016 برج القوس حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

برج القوس على الصعيد المهنى
>

شعورك بالإرهاق أثناء العمل، شعور طبيعى لأنك تعمل أكثر من عدد ساعات دوامك، لذلك حاول أن تنجز فى العمل كى لا تشعر دوماً أنك تأتى على نفسك بانغماسك فى العمل.

على الصعيد العاطفى
>

إن شعرت بمخاوف فى علاقتك العاطفية، يجب عليك مواجهتها، وعليك أن تفضى إليه بالأسرار التى تراودك بشأنها، حتى لا ينشأ حاجز نفسى بينكما.
>

القوس على الصعيد الصحى
>

شعورك بالتوتر يزداد طردياً مع ضغوط العمل، عليك الاسترخاء، وإعطاء لبدنك مساحة أن تمارس الرياضة فيها، وتأكل طعاماً صحياً، وقدر المياه الذى يحتاجه جسدك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس
>

الأحداث غير المتوقعة، والمفاجأة، من شأنها أن تربك أى شخص، حتى وإن كانت هذه المفاجأة سارة جداً، ولكن هذه المفاجأة من شأنها أن تكسر روتين وملل الحياة لديك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى