توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 /2 /2016

برج القوس حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى>إن شعرت أن وظيفتك لا تعطيك ما تريد، وأنك بحاجة لتغيير وظيفتك، فلا تحزن إن حدث وشاء القدر أن ينتهى عملك فيها، فمن المؤكد أنك ستجد شغفك فى شىء آخر.>على الصعيد العاطفى>عائلتك لها عليك حق، لذلك لا تهملها، وإن شعرت بأى مشاكل تقابلك فى جوانب حياتك المختلفة، حاول أن تشارك العائلة فيها، فهذا أفضل من أن تبتعد عنهم.>العذراء على الصعيد الصحى>أن يصبح جسمك مثالياً، هذا هدف فى حد ذاته، يستحق أن تبذل الكثير من المجهود لتصل إليه، لذلك إن كثرت حولك المغريات كى تتراجع عن هدفك، اثبت، وذكر نفسك بما تريد.>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء>بمقابلتك لأناس جدد تستطيع أن تتعرف على قدراتك، وما يميزك عن الآخرين، وتستطيع بذلك أيضاً أن توظف كل هذه الأدوات والقدرات فى الاتجاه الصحيح.

برج القوس على الصعيد المهنى

شعورك بالإرهاق أثناء العمل، شعور طبيعى لأنك تعمل أكثر من عدد ساعات دوامك، لذلك حاول أن تنجز فى العمل كى لا تشعر دوماً أنك تأتى على نفسك بانغماسك فى العمل.

>على الصعيد العاطفى

>إن شعرت بمخاوف فى علاقتك العاطفية، يجب عليك مواجهتها، وعليك أن تفضى إليه بالأسرار التى تراودك بشأنها، حتى لا ينشأ حاجز نفسى بينكما.

>القوس على الصعيد الصحى

>شعورك بالتوتر يزداد طردياً مع ضغوط العمل، عليك الاسترخاء، وإعطاء لبدنك مساحة أن تمارس الرياضة فيها، وتأكل طعاماً صحياً، وقدر المياه الذى يحتاجه جسدك.

>توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>الأحداث غير المتوقعة، والمفاجأة، من شأنها أن تربك أى شخص، حتى وإن كانت هذه المفاجأة سارة جداً، ولكن هذه المفاجأة من شأنها أن تكسر روتين وملل الحياة لديك.

برج الميزان حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

برج الثور حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 27 فبراير

>برج الميزان على الصعيد المهنى>شعورك بالملل والرتابة فى العمل، ينتج عادةً من الروتين، ليس بالضرورة أن تغير وظيفتك، لتجدد شغفك، قد تجدد عاداتك فى العمل، وستجد أن كل شىء سيكون على ما يرام.>على الصعيد العاطفى>حياتك العاطفية تنعكس إيجاباً أو سلباً على باقى جوانب حياتك، لذلك إن كانت علاقتك العاطفية على ما يرام، ستشعر بالسعادة فى الحياة بشكل عام، لذلك اعطِ لحبيبك قدرا كبيرا من الاهتمام.>الميزان على الصعيد الصحى>اهتمامك بصحتك يجب أن يكون فى صعود دائم، لأنه إن قل، ستهمل كل عاداتك الصحية، لذا كن حريصاً أن تكون صحياً أفضل فى اليوم عن اليوم الذى يسبقه.>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان>يجب عليك اغتنام الفرص وعدم إهدارها، فالفرص إن قمت بتضيعها ربما لن تأتى مرة أخرى إليك، كن مستعداً حتى عندما تأتى إليك، تستطيع أن تقتنصها.>برج الثور على الصعيد المهنى>ثق أنك إن قابلتك أى عقبات فى مسار العمل الخاص بك، ستجد حلاً لها، ولكن لا تشعر أبداً أن طلبك للمساعدة من الآخرين بنتقص منك، بالعكس، تحتاج لآراء الآخرين لأنهم قد ينصحوك بما لا ترى أنت، لأنك داخل الصورة.>على الصعيد العاطفى>بسبب شعورك بأنك شخص تستحق الحب، سينعكس ذلك على رؤية الآخرين لك، فسيشعرون هم أيضاً أنك تستحق الحب والاهتمام، لذلك ستجد الكثير يهتمون بك وينجذبون إليك، اختار أنت مَن تُحب.>الثور على الصعيد الصحى>كما يقولون فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فبممارستك للرياضة، ونومك بشكل كاف تشعر أنك ملك متوج، وسيلاحظ من حولك ذلك.>توقعات علماء الفلك لبرج الثور>عندما تفعل ما عليك، وتبذل قصارى جهدك، ولا تجد مقابل مباشر لذلك، ستشعر بالخذلان، ولكن ما نود قوله إنه حتى إن طال عدم إحساسك بتقدير الآخرين لك، سيأتى يوم ما وسيشعرون بقيمتك.>برج الحمل على الصعيد المهنى>تقديمك للمساعدة لزملائك فى العمل، يزيد من احترامهم لك، وسينعكس ذلك عليك فيما بعد، فقط لا تنتظر مقابل لما تقدمه، واستمر فى مساعدتهم، ويوماً ما سيُرد ذلك إليك فى صورة أو أخرى.>على الصعيد العاطفى>انطواءك على نفسك، وعدم إشراك شريك حياتك بتفاصيل الحياة، يجعل هناك فجوة بينكما، هو لن يفهمها على أنك لا تريد أن تحمله همومك، سيفهم أن مشاعرك تغيرت اتجاهه، لذا عليك إشراكه فى كل تفاصيل حياتك.>الحمل على الصعيد الصحى>من البديهى جداً أن ضغوط الحياة المختلفة تؤثر سلباً على الصحة، لكنك تستطيع أن تقاوم هذه الضغوط، بالاسترخاء والاستماع للموسيقى، وسيؤثر ذلك إيجابياً على صحتك.>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل>السعادة هى أن تسير جوانب الحياة جميعاً بشكل متناسق، ولا أن يأتى جانب على الآخر، ولا أن تتهاون فى حق جانب، لذلك بتحقيقك هذا التوازن حتماً ستشعر بالسعادة.>برج الجوزاء على الصعيد المهنى>مواليد برج الجوزاء يتميزون بقدرة كبيرة على جذب الأنظار لهم فى جميع ما يقدمون فى المحيط العملى ، فهم يمتلكون كثيرا من الأفكار الخلاقة والمبتكرة يفكرون خارج الصندوق بشكل مثمر ، أكثر ما يجعلهم يتعثرون فى طريق حياتهم التشتت فى الأداء عليهم التركيز بشكل مضاعف حتى يصلوا إلى أحلامهم بشكل أسرع .>برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..>قد يكون هناك شرارة حب تنطلق فى محيط حياتك العاطفية ، ولكن الحقيقة أنها لن تكون سوى طيف جميل وسوف يذهب سريعا عليك ألا تتأثر بذلك ، افتح قلبك حتى تجد الحب المناسب فى الأيام القادمة ، لا تتعجل الأمور فكل شىء يأخذ وقتا حتى يكون صالحا للاستخدام .

على الصعيد الصحى..

>تواجه المزيد من المشاكل الصحية التى تعتبر حجر عثرة فى طريق تقدمك العملى ، فأنت تشعر بالتعب والإرهاق سريعا مما يتسبب لك فى خصومات كبيرة فى عملك وتجعل مجهودك العملى مضاعف بلا فائدة ، حاول أن تهتم بصحتك أكثر.

>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>ستكون الأيام القادمة مشتعلة على الصعيد العلمى بكثير من الأفكار الجيدة عليك استثمار ذلك بصورة إيجابية.

حظك اليوم برج الدلو السبت27 فبراير

حظك اليوم برج العقرب السبت 27 فبراير

برج الأسد حظك اليوم السبت 27 /2 /2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى>على الرغم من الركود فى مجال عملك إلا أنك تمتلك كثير من الأفكار الجريئة التى تجعلك تتقدم بشكل كبير ، حاول أن تثابر ولا تخسر الأمل فى النجاح والاستمرار فدائما لكل مجتهد نصيب وسوف تكون الفترة القادمة قادرة على طرح العديد من الأفكار القابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، لا تحاول أن يكون لديك مشاكل مع المنافسين فهذا سوف يجعلك تفقد طاقتك سريعا.>برج الدلو على الصعيد العاطفى..>تتعرض لبعض المشاكل مع الشريك تؤدى إلى الانفصال حاول إلا تخسر مزيدا من الفرص فى البقاء على الود بينكما ، لا تجعل الانفصال يكون حجر عثرة فى طريقك حاول من جديد الارتباط فقلبك مازال قادرا على الحب ولكن هذه المرة اجعل حبك لمن يستحق حتى لا تفشل من جديد.>على الصعيد الصحى..>بسبب الضغوط النفسية تتعرض لبعض المشاكل الصحية حاول أن تتغلب على ذلك بأن تقضى على التوتر فى مهده ، فأنت من الأشخاص التى تتحمل مشاكل الحياة بنوع من الصبر ، لا تفقد صفات ومميزاتك فى زحمة الحياة فدائما البداية تجعلنا قادرين على العطاء ولكن بعد محاسبة النفس حتى تتعرف على أخطاءك السابقة.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..>تتوقع لك الأبراج أن تمر بفترة مليئة بالأزمات ولكن سرعان ماتزول لتكون الحياة أكثر استقرار من قبل لا تتردد فى تقديم المساعدات لكل من حولك فهذا سوف يجعلك فى حالة معنوية تشعر فيها بالسعادة .>برج العقرب على الصعيد المهنى....>برج العقرب له شعبية خاصة بين باقى الأبراج فدائما مواليد هذا البرج يتميزون بقدرة خارقة على الانشغال بكثير من الأمور فى نفس اللحظة يرون أن الحياة مليئة بكثير من التفاصيل التى يجب أن تعاش بطريقة صحيحة ومفعمة بالحياة .>برج العقرب على الصعيد العاطفى..>يتمتع مواليد برج العقرب بقدرة فائقة على العطاء فى الحب ، عشاق للتجديد ولهم طرق عديدة فى التعبير عن الحب ، يرون الحبيب هو كل الدنيا ولهذا هم ناجحون فى العلاقات العاطفية ولكن دائما ىيبحثون عن الحرية ويكرهون تقيد حريتهم ، فى الحياة العائلية رجل العقرب يتمتع بالكرم فى كل شىء أما أنثى العقرب فهى زوجة ناجحة ولديها أفكار خلاقة تجعل زوجها مغرم دائما بها .>على الصعيد الصحى..>تحاول دائما الحفاظ على رشاقتك حتى وصلت إلى مرحلة الهوس فأنت تحاول جاهدا الحفاظ على اساليب الأكل التى بدأت تؤثر بالسلب على صحتك حاول أن يكون غذائك متوازن أكثر، فدائما الصحة هى أغلى مايمتلكة الأنسان فى هذه الحياة فهى لا تقدر بثمن .>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..>تؤكد لك الأبراج أن من الممكن أن يدق الحب بابك فى القريب لا تتعجل الأمور فأنت انسان محبوب ولكن الفرصة مازالت قائمة لتجد من تبحث عنة، ولكن عليك أن تتعلم من الماضى.>فى محيط العمل سوف تحصل على ترقية هذه الأيام بعد نجاحك فى تقديم فكرة رائعة سوف تصب أرباحها على مؤسستك ، حاول أن تواصل المثابرة والأجتهاد .

برج الأسد على الصعيد المهنى

>إن شعرت أنك مريض أثناء العمل، فلا تغلب مصلحة العمل على بدنك، لن يحدث أى شىء إن قمت بالاستئذان للكشف والاطمئنان، ثم معاودة عملك بحماس وروح جديدة.

>على الصعيد العاطفى

>مشاركة اهتمامات شريك حياتك، تقوى وتوطد العلاقة بينكما، لذا إن شعرت ولو للحظة بتغيره اتجاهك، حاول أن تشاركه اهتماماته، كى لا تبتعد أكثر من ذلك.

>الأسد على الصعيد الصحى

>ممارستك للرياضة سيشعرك بفارق كبير فى مستوى صحتك، ستستطيع ملاحظته بعد أيام من مواظبتك عليها، المهم المداومة، والالتزام.

>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

>الحياة ليست دوماً مشرقة، فمن الطبيعى أن تشعر ببعض الرتابة والملل، ولكن لا تستسلم لذلك الشعور، فقم بزيارة أماكن جديدة، وقابل أناس جدد.

حظك اليوم برج الجدى السبت 27/2 /2016

حظك اليوم برج السرطان السبت27/2 /2016

>كتبت سلمى الدمرداش>برج الجدى على الصعيد المهنى>شخص غريب يحمل لك أخبارا سعيدة، وتحصل على ترقيات قى القريب العاجل، بعد إنجازك لبعض المهام التى فشل فيها زملائك فى محيط العمل، تجد دعما كبيرا من رؤسائك، بعدما أثبتت جهودك فى العمل، أنك الأحق بكسب ثقتهم، والأجدر على الحفاظ عليها، فحافظ على هذا الانطباع.>على الصعيد العاطفى>نقاش حاد يدور بينك وبين شريك حياتك، وينتهى بمشكلة كبيرة، خاصة أنك لم تستطع التحكم فى أعصابك فى هذه الفترة، وبالرغم من الأجواء الهادئة والمستقرة فى العمل، إلا أنك تفكر فى كثير من المشكلات الشخصية، تؤثر على علاقتك بشريك حياتك، حاول أن تقلل من الكلمات الحادة فى الحديث.>الجدى على الصعيد الصحى>حالتك الصحية مستقرة، لكنك تحتاج إلى الذهاب إلى رحلة للاستجمام مع الأصدقاء، لتبتعد عن أجواء العمل المتقلبة، التى تشغل قدرا كبيرا من تفكيرك، بسبب حرصك على الظهور دائماً بشكل مثالى، والاهتمام بالناحية الغذائية أمر ضرورى هذه الفترة، فلا تجعله فى مؤخرة اهتماماتك.>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى، أن يعيش فترة متقلبة هذه الأيام، بسبب الاستقرار فى محيط العمل، والوصول إلى أهداف كان مخططا لها من فترة وبذل مجهود كبير للوصول إليها، لكن المشكلات التى تحدث بينه وبين شريك حياته، تعكر صفو مزاجه، خاصة أن مولود الجدى يتأثر سريعاً بالأحداث اليومية.>السرطان على الصعيد المهنى>التقدير الزائد عن الحد لذاتك لن ينفعك فى محيط العمل، والتعامل مع الزملاء الجدد بقدر من التعالى، سيتسبب فى كثير من المشكلات فى الفترة القادمة، أنت من الشخصيات التى تفضل دائماً أن تفرض شخصيتها و أفكارها على الأشخاص الغريبين عنك، لذلك حاول أن تخفف من أسلوبك حتى لا ينفر منك الزملاء.>على الصعيد العاطفى>بالرغم من تظاهرك الدائم بالغرور، إلا أنك صاحب قلب طيب وإحساس مرهف، ومن حسن حظك أن شريك حياتك يعى تفاصيل شخصيتك جيداً، ويجيد التعامل معها، فلا تحاول أن تتظاهر بصفات غير موجودة بداخلك، واغتنم فرصة التفاهم الموجودة بينكم، وخذ خطوات جادة فى العلاقة.>برج الحمل على الصعيد السرطان>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معاف، بعد تقلبات الجو، التى لم تجيد التعامل معها، وتخفيف الملابس فى هذه الفترة لن يعود عليك إلا بآثار صحية سلبية، حاول ألا تعاند طبيعة الطقس هذه الفترة، واستمع إلى نصائح الأكبر منك سنناً فى هذه الأمور.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيشوا يوم غير موفق فى محيط العمل، بسبب الظهور بنوع من التعالى على الزملاء الجدد، ولا يستوعب الكثيرون طبيعة مولود السرطان الهادئة، وعيوبه التى من ضمنها التقدير الزائد للذات، لا تحتاج لبذل مجهود فى علاقتك بشريك حياتك، فالأمور مستقرة والأجواء هادئة.