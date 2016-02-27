قوات حرس الحدود الليبية تلقى القبض على 18 صيادا اخترقوا المياه الإقليمية

ألقت قوات حرس الحدود الليبية مساء اليوم /الجمعة/ القبض على مركب الصيد المسماه "محمد الكريم" من أمام السواحل الليبية بميناء زوارة وعلى متنه 18 صيادا من أبناء برج مغيزل من كفرالشيخ بعد اختراق المياة الإقليمية الليبية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد أحمد نصار نقيب الصيادين بكفرالشيخ إن المركب كان على متنه 18 صيادا من أبناء برج مغيزل كانوا فى رحلة صيد وجرفتهم المياه حتى القى القبض عليهم من قبل القوات الليبية.
وأكد أحمد نصار نقيب الصيادين بكفرالشيخ إن المركب كان على متنه 18 صيادا من أبناء برج مغيزل كانوا فى رحلة صيد وجرفتهم المياه حتى القى القبض عليهم من قبل القوات الليبية.
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