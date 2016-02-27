قوات حرس الحدود الليبية تلقى القبض على 18 صيادا اخترقوا المياه الإقليمية

ألقت قوات حرس الحدود الليبية مساء اليوم /الجمعة/ القبض على مركب الصيد المسماه "محمد الكريم" من أمام السواحل الليبية بميناء زوارة وعلى متنه 18 صيادا من أبناء برج مغيزل من كفرالشيخ بعد اختراق المياة الإقليمية الليبية.

وأكد أحمد نصار نقيب الصيادين بكفرالشيخ إن المركب كان على متنه 18 صيادا من أبناء برج مغيزل كانوا فى رحلة صيد وجرفتهم المياه حتى القى القبض عليهم من قبل القوات الليبية.

>