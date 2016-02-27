أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات حرس الحدود الليبية تلقى القبض على 18 صيادا اخترقوا المياه الإقليمية

Google+ Print
قوات حرس الحدود الليبية تلقى القبض على 18 صيادا اخترقوا المياه الإقليمية قوات حرس الحدود الليبية تلقى القبض على 18 صيادا اخترقوا المياه الإقليمية
ألقت قوات حرس الحدود الليبية مساء اليوم /الجمعة/ القبض على مركب الصيد المسماه "محمد الكريم" من أمام السواحل الليبية بميناء زوارة وعلى متنه 18 صيادا من أبناء برج مغيزل من كفرالشيخ بعد اختراق المياة الإقليمية الليبية.

وأكد أحمد نصار نقيب الصيادين بكفرالشيخ إن المركب كان على متنه 18 صيادا من أبناء برج مغيزل كانوا فى رحلة صيد وجرفتهم المياه حتى القى القبض عليهم من قبل القوات الليبية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365