لمواجهة سكر الحمل..احرصى على التغذية السليمة والأنسولين بإشراف الطبيب

بعض السيدات تصبن بالسكر أثناء فترة الحمل، وهو ما يجعلهن فى حالة من القلق البالغ سواء من استمرار الإصابة بالسكر بعد الولادة، وكذلك من ارتفاعه وتهديد الحمل بشكل عام. القلق من سكر الحمل

>ويوضح الدكتور مروان سالم الباحث فى الدواء أن سكر الحمل مشكلة تسبب القلق البالغ للسيدة، خاصة إذا كان حملها هذا هو الأول ، ناصحا الحامل بالمتابعة الدقيقة مع الطبيب المتابع للحمل كى تصبح فى حالة مستقرة ولا تقلق، مشيرا إلى أن سكر الحمل يصيب فى الغالب السيدات خلال المرحلة الثانية أو المتأخرة من الحمل، ويجب اكتشافه مبكرا من قبل طبيب واع يستطيع السيطرة على الوضع. الأنسولين وضبط الطعام..للتغلب على سكر الحمل

>كما ينصح الباحث فى الدواء والغذاء الحامل، بإجراء تحليل سكر روتينى صائم وفاطر فى بداية شهور الحمل، ويشخص الطبيب الإصابة بالسكر فى حال كان المعدل أكثر من 92 ، أما تحليل السكر المرتبط بالهيموجلوبين فيوضح النسبة من 3 شهور ماضية متتالية، ولذلك ينصح بعدم الاكتفاء بتحليل الصائم والفاطر فقط وضرورة إجراء التراكمى الذى يسمى A1C ، ومن المفترض أنه فى حالة الإصابة يكون أكبر من 6.5 ، وتتعاطى المصابة الأنسولين كدواء فعال ، ولا خوف منه على الإطلاق، وعليها ضبط معدلات تناولها للسكريات والنشويات وتعويضها بعناصر أخرى أكثر فائدة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365