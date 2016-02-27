الاتحاد الإفريقي يُعلن موعد مواجهتي مصر ونيجيريا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي عن موعد إقامة مواجهتي مصر ونيجيريا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وسيحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا في الـ25 من مارس المقبل. على أن يُقام لقاء العودة في الـ29 من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز على تنزانيا وتشاد. بينما يأتي منتخب النسور في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوز على تشاد وتعادل أمام تنزانيا.

ونُشبت أزمة بسبب موعد لقاء الذهاب بين نيجيريا ومصر وخصوصا بعد طلب الاتحاد النيجيري تأجيل المباراة 3 أيام لتقام 26 مارس بدلا من 23، ومع تمسك الفراعنة بإقامة لقاء العودة في الـ29 من نفس الشهر كان من المستبعد تحديد 26 مارس موعدا للذهاب. وهو ما حدث.

وأكد الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي تحديد موعد الـ25 من مارس للقاء الذهاب بين نيجيريا ومصر، بينما سيحل تنزانيا ضيفا على تشاد في إطار نفس المجموعة في الـ23 من مارس.

وسيقام لقاء العودة بين تنزانيا وتشاد في الـ28 من مارس من نفس الشهر.