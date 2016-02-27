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الإسماعيلي لـ في الجول: لم نرهن بقاء القماش بأي شروط

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الإسماعيلي لـ في الجول: لم نرهن بقاء القماش بأي شروط الإسماعيلي لـ في الجول: لم نرهن بقاء القماش بأي شروط

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي أنهم لم يحددوا أي شروط للإبقاء على خالد القماش مدربا للفريق خلال الموسم المقبل.

وتولى خالد القماش تدريب الإسماعيلي خلفا لبتاريس كارترون الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وكانت أنباء قد ترددت أن إدارة النادي قررت ربط تجديد تعاقد القماش بدخول الفريق للمربع الذهبي لمسابقة الدوري.

وقال أبو السعود في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم نضع أي شروط للإبقاء على القماش في تدريب الفريق".

أبو السعود أتبع "القماش يعمل بكل جد واجتهاد وهناك رضا عما يقدمه مع الفريق وبالتالي فهو مستمر ولم نضع أى شرط أخر".

وأضاف "عقد القماش ممتد حتى نهاية الموسم الجاري، وهناك اتفاق مسبق بيننا لكي يتجدد العقد بعد موافقة الطرفين".

أبو السعود أتم "الإدارة كلفت المدير الفني للفريق بأن يكون المسئول الأول عن إتمام التعاقدات الجديدة للموسم الجديد حيث يتم تحديد المراكز التي تحتاج تدعيم وتحديد اللاعبين الذين سيشغلون تلك المراكز، وبالتالي فلا نية لإقالته".

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