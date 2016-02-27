أسامة نبيه: إقالة مدرب نيجيريا لا تعنينا.. النقاط الثلاث غايتنا

لم يعر أسامة نبيه مدرب منتخب مصر انتباها كبيرا بخبر رحيل صنداي أوليسيه عن تدريب منتخب نيجيريا.

وأعلن أوليسيه اليوم الجمعة، رحيله عن تدريب منتخب نيجيريا بسبب المشاكل التي تواجهه مع الإعلام المحلي. "طالع التفاصيل"

وقال أسامة نبيه في تصريحات تليفزيونية لقناة "الحياة": "رحيل أوليسيه عن تدريب منتخب نيجيريا لا يعنينا، فالمباراة متبقي عليها شهر كامل وقد يكون رحيله مفيدا لنا".

نبيه أتبع "منتخب مصر سيذهب إلى نيجيريا لملاقاة منتخبهم في مباراة هامة بتصفيات أمم إفريقيا، وما يعنينا هو الفوز بها بعيدا عن أي شيء أخر".

وأضاف "سمعت أنهم تعاقدوا بالفعل مع مدرب جديد هو سامسون سياسيا وإيمانويل إيمنيكي، وهذا يعني أن الحل كان حاضرا بشكل وسريع".

نبيه أتم "يجب أن لا يؤثر قرار منتخب نيجيريا على تركيزنا خلال المباراة، فاللقاء سيكون مصيريا لنا في التصفيات".

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