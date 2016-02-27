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صالح جمعة يتحدث عن مارتن يول ويؤكد: التغيير في الأهلي لن يظهر كثيرا

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صالح جمعة يتحدث عن مارتن يول ويؤكد: التغيير في الأهلي لن يظهر كثيرا صالح جمعة يتحدث عن مارتن يول ويؤكد: التغيير في الأهلي لن يظهر كثيرا

تحدث صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب عن مارتن يول المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق.

الأهلي أعلن رسميا التعاقد مع مارتن يول خلفا للمدرب المؤقت عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" والذي تولى المهمة بعد رحيل جوزيه بيسيرو. (طالع - مارتن يول يتحدث لـ في الجول عن الأهلي)

وقال صالح جمعة: "مارتن يول اسم كبير في عالم كرة القدم ويمتلك سيرة ذاتية ضخمة".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة "سنستفيد كثيرا من وجوده معنا".

ويرى صالح جمعة أن تشكيل الأهلي لن يشهد تغييرات كثيرة بوجود يول.

وأوضح لاعب الأهلي المتواجد مع بعثة منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وديا: "التغيير سوف يكون قليلا في تشكيل الأهلي، فالفريق يمتلك هيكل أساسي من 6 أو 7 لاعبين".

وأتم "أي مدير فني سيبقى على هذا الهيكل ويعتمد على تغييرات قليلة".

وشارك صالح جمعة في 13 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 7 بالدوري المصري.

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فيديو اليوم السابع

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