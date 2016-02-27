تقرير في الجول - حقائق وأرقام قبل دربي مدريد

ينتظر عشاق الكرة العالمية في كل مكان واحدة من أقوى المباريات في الأعوام الأخيرة والتي ستجمع بين ريال مدريد وجاره أتليتكو مدريد في المباراة التي ستقام على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

وتأتي المباراة ضمن فعاليات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني التي يتصدرها الفريق الكتالوني برصيد 63 نقطة ثم الأتليتي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة والريال في المرتبة الثالثة برصيد 54.

وقبل هذه المباراة المرتقبة نستعرض معًا عبر FilGoal.com مجموعة من الأرقام والحقائق من خلال السطور التالية..

يعد أسرع هدف في مباريات الدربي جاء عن طريق نجم ريال مدريد السابق الظاهرة البرازيلية "رونالدو" وذلك في عام 2003 بعد 14 ثانية فقط في اللقاء الذي انتهى بفوز الريال بهدفين مقابل لاشيء.

تمكن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو من تسجيل 15 هدف في شباك الأتلتيي في 23 مباراة.

وعلى الرغم من هذه الحصيلة، إلا أن النجم البرتغالي فشل في هز شباك أتلتيكو مدريد في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات.

سيلعب غدًا قائد ريال مدريد سيرجيو راموس الدربي رقم 30 له في جميع المسابقات.

نجح أتليتكو مدريد في التفوق على ريال مدريد في آخر خمس مواجهات في الدوري الإسباني .. حيث فاز رجال المدرب دييجو سيميوني في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراتين.

يعيش مهاجم أتليتكو مدريد أنطوان جريزمان فترة صعبة مع الفريق المدريدي حيث غاب عن التهديف في آخر خمس مباريات في الدوري الإسباني.