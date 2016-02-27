جلسة صلح بين عائلتى "الأكرت" و"عبد الهادى" بالقليوبية تنهى الخصومة الثأرية

شهدت قرية عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية جلسة عرفية للصلح بين عائلتين فى قضية ثأرية بحضور عدداً من القيادات الأمنية والشعبية، ومنهم اللواء على فرحات مساعد مدير أمن القليوبية، والمحاسب طه رشدى رئيس مدينة شبين القناطر، والمحاسب طلال ربيع مساعد رئيس المدينة، والعقيد فوزى عبد ربه مأمور مركز شبين القناطر، وقوة من مباحث شبين القناطر، وعبد العزيز الصفتى عضو مجلس النواب، ولفيف من عائلات القرية ومشايخ العرب.

وشهد الصلح تقديم القاتل من عائلة "الأكرت" كفنه لعائلة "عبد الهادى" نيابة عن الدم، وتم إنهاء الصراع بين العائلتين.

ويذكر أن قضية الثأر تعود لواقعة قتل معلقة منذ خمس سنوات، حيث قام أحد أفراد عائلة الأكرت بقتل شخص من عائلة عبد الهادى من منيا الصعيد.