أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الشعب الجمهورى":أداء البرلمان بطىء وانتخابات المحليات لن تجرى هذا العام

Google+ Print
"الشعب الجمهورى":أداء البرلمان بطىء وانتخابات المحليات لن تجرى هذا العام "الشعب الجمهورى":أداء البرلمان بطىء وانتخابات المحليات لن تجرى هذا العام
أكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى ، أن أداء مجلس النواب بطىء ،، مشيرًا إلى أن المجلس منذ انعقاد أولى جلساته وحتى الآن لم يفعل شيئًا جديدًا ،ـ متوقعًا أن لا تجرى انتخابات المحليات هذا العام .

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهورى فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن المجلس سيناقش لائحته الداخلية ، ثم سيرسلها إلى مجلس الدولة ، وسيعقبها بعد ذلك انتخابات اللجان النوعية ، لتأتى بعد ذلك بقانون الخدمة المدنية والتأمين الصحى ، وبعدها الموازنة العامة ، مؤكدًا أن تلك الاجراءات لا تنبأ بوجود انتخابات مجالس محلية هذا العام .


>- الشعب الجمهورى: السيسي يضع الشباب ومحدودى الدخل على رأس أولوياته

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي