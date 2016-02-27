"الشعب الجمهورى":أداء البرلمان بطىء وانتخابات المحليات لن تجرى هذا العام

أكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى ، أن أداء مجلس النواب بطىء ،، مشيرًا إلى أن المجلس منذ انعقاد أولى جلساته وحتى الآن لم يفعل شيئًا جديدًا ،ـ متوقعًا أن لا تجرى انتخابات المحليات هذا العام .

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهورى فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن المجلس سيناقش لائحته الداخلية ، ثم سيرسلها إلى مجلس الدولة ، وسيعقبها بعد ذلك انتخابات اللجان النوعية ، لتأتى بعد ذلك الحكومة بقانون الخدمة المدنية والتأمين الصحى ، وبعدها الموازنة العامة ، مؤكدًا أن تلك الاجراءات لا تنبأ بوجود انتخابات مجالس محلية هذا العام .

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