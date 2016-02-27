هل يستمر تألق صلاح أمام إمبولي في جولة خطف روما للمركز الثالث

يلتقي روما مع نظيره إمبولي على أرض الأخير مساء غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإيطالي.

روما يسعى لتحقيق الفوز الخامس على التوالي بقيادة لوتشيانو سباليتي، لمواصلة الضغط على فيورنتينا بغية خطف المركز الثالث.

روما حاليا يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطتين عن فيورنتينا صاحب المركز الثالث.

وسيتواجه روما مع إمبولي صاحب المركز التاسع، بينما سيواجه فيورنتينا نظيره نابولي صاحب المركز الثاني في مباراة سيكون الفوز فيها أمرا صعبا.

وإذا حقق فيورنتينا أي نتيجة بخلاف الفوز على نابولي، مع فوز روما على إمبولي، فهذا سيعني أن فريق العاصمة سيرتقي للمركز الثالث.

محمد صلاح

محمد صلاح بدوره سيحاول الاستمرار في التألق الذي ظهر عليه بالفترة الأخيرة.

سجل صلاح هدفان في المباراة الأخيرة له مع روما أمام باليرمو، وقدم أداء أسعد سباليتي الذي صرح في المؤتمر الصحفي قائلا: "تريدون مثالا يحتذى به.. انظروا إلى صلاح".

ولا يعتبر صلاح غريبا على شباك إمبولي، إذ أنه سجل هدفا في شباكهم خلال مباراة الفريقين بالدور الأول من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز روما بثلاثة أهداف مقابل هدف.