ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالوادى الجديد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالوادى الجديد، برئاسة المستشار طارق الخطيب مساء اليوم الجمعة، والتى حضرها 272 ناخب وناخبة من المهندسين المقيدين بفرع النقابة عن فوز المهندسة أمانى حسين صالح بـ145 صوتًا بمقعد العمارة، والتى تفوقت على المهندس عادل عبدالكريم من مركز الداخلة بـ125 صوتًا.

كما فاز بشعبة مدنى بالتزكية المهندس أحمد حسين على، والمهندس محمد عبد الحكيم زهرى، وفاز بشعبة ميكانيكا بالتزكية المهندس محمد عبدالحميد بخيت، ومن شعبة الكهرباء فاز كل من المهندس محمد سيد محمد ومحمد عبدالهادى عبدالمنعم ومصطفى كامل سنوسى بالتزكية.