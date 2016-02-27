"الصحة": ترخيص 10 مراكز طبية لزراعة النخاع بالقاهرة والمحافظات

أكد الدكتور محمد هلال، أمين عام لجنة نقل وزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، أنه تم ترخيص 10 مراكز طبية لزراعة النخاع فى القاهرة والمحافظات، مشيرا إلى أن العديد من المستشفيات كانت تجرى هذا النوع من العمليات دون ترخيص خلال السنوات الماضية.

وأضاف الدكتور محمد هلال أمين عام لجنة نقل وزراعة الاعضاء بوزارة الصحة أن المراكز الطبية التى تم ترخيصها منتشرة فى القاهرة والمحافظات ، مشيرا إلى أن عمليات زراعة النخاع حققت نجاحا مبهرا فى مصر خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك فرق طبية عالية الكفاءة لزراعة النخاع.

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