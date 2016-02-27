مرور الجيزة يشن حملات لرفع السيارات المتروكة بشوارع المحافظة

أكد مصدر امنى بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، تقوم بتكثيف الحملات المرورية لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها للسيارات والدراجات البخارية التى تسير دون لوحات معدنية أو رخص، وذلك للعمل على إلزام سائقى السيارات بالالتزام بقواعد المرور .

وأضاف المصدر لـ اليوم السابع أن هناك انتشارا أمنيا مكثفا لضباط وأمناء ومجندى الإدارة بكافة ربوع المحافظة، مزودين بأوناش لرصد المخالفات المرورية، وسيتم رفع السيارات المتروكة فى الشوارع والميادين لإعادة المظهر الحضارى بالشارع المصرى وللحد من العمليات الارهابية وذلك بعدما عثر خبراء المفرقعات بالامس على عبوات شديدة الانفجار بداخل سيارتين بالعمرانية .

و اشار المصدر أن هناك حملات مخصصة لرصد مخالفات التكاتك والتى تستخدم فى العمليات الإجرامية، حيث تهدف تلك الحملات للقضاء على تلك الظاهرة ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية.

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