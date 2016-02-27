أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مرور الجيزة يشن حملات لرفع السيارات المتروكة بشوارع المحافظة

Google+ Print
مرور الجيزة يشن حملات لرفع السيارات المتروكة بشوارع المحافظة مرور الجيزة يشن حملات لرفع السيارات المتروكة بشوارع المحافظة
أكد مصدر امنى بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، تقوم بتكثيف الحملات المرورية لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها للسيارات والدراجات البخارية التى تسير دون لوحات معدنية أو رخص، وذلك للعمل على إلزام سائقى السيارات بالالتزام بقواعد المرور .

وأضاف المصدر لـ اليوم السابع أن هناك انتشارا أمنيا مكثفا لضباط وأمناء ومجندى الإدارة بكافة ربوع المحافظة، مزودين بأوناش لرصد المخالفات المرورية، وسيتم رفع السيارات المتروكة فى الشوارع والميادين لإعادة المظهر الحضارى بالشارع المصرى وللحد من العمليات الارهابية وذلك بعدما عثر خبراء المفرقعات بالامس على عبوات شديدة الانفجار بداخل سيارتين بالعمرانية .

و اشار المصدر أن هناك حملات مخصصة لرصد مخالفات التكاتك والتى تستخدم فى العمليات الإجرامية، حيث تهدف تلك الحملات للقضاء على تلك الظاهرة ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365