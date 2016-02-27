حبس سكرتيرا جلسات بجنايات طنطا 15يوماً لحرقهما 34 ملف قضية صادر فيها أحكام

قرر أحمد الجندى وكيل نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية بسكرتارية تحقيق محمد خطاب تحت إشراف المحامى العام لنيابات غرب طنطا حبس كلاً من " إبراهيم .إ.ا " مقيم بقرية فيشا سليم مركز طنطا سكرتير جلسة محكمة جنايات طنطا الدائرة الخامسة مأمورية "شبرا الخيمة "، و"أيمن.م.ا" مقيم بكفر عصام مركز طنطا سكرتير بمحكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى مأمورية شبرا الخيمة" 15يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بلاتسبب فى احتراق 34 ملف قضية.

وكان المتهم الأول قد أخذ أوراق 34 قضية جنائية صادر بشأنها أحكام نهائية من محكمة جنايات طنطا إلى منزله لنسخ الأحكام النهائية الصادرة، وتوجه إلى منزل صديقه المتهم الثانى بقرية كفر عصام مركز طنطا وظل لساعة متأخرة معه لنسخ الأحكام على الكمبيوتر، وانصرف وطلب من زميله إحضار ملفات القضية فى اليوم التالى للمحكمة لاستكمال كتابتها، وفى الصباح فوجئ باتصال هاتفى من زميله لتقديم بلاغ باحتراق ملفات القضايا بسبب ماس كهربى، وتحرر المحضر 2761 إدارى مركز طنطا لسنة 2016.

وانتقل وكيل نيابة مركز طنطا لمعاينة مكان الحريق، وتبين أن المنزل مكون من 4 طوابق، الدور الأول ملك المتهم الثانى، والذى شهد الواقعة، والطابق الثانى تقطن به شقيقته ويقطن هو بالطابق الثانى علوى وعاينت النيابة الشقة وتبين احتراق 2 كرسى صالون فى أحد أركان الشقة وكمية من الأوراق، وأدعى المتهم الثانى أن الحريق بسبب ماس كهربائى.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمان، حيث أكد المتهم الأول أنه اصطحب 34 ملف قضايا جنائية محكوم فيها، وتوجه لمنزل زميله لمساعدته فى كتابة ونسخ الأحكام النهائية على جهاز الكمبيوتر الخاص به، وقدم للنيابة قائمة بأرقام قضايا جنح تبين من الكشف عنها أنها موجودة بالمحكمة وليست كما ادعى أنها احترقت من ضمن القضايا المحترقة بمنزل المتهم الثانى.

كما ادعى المتهم الثانى أن سبب الحريق ماس كهربى بسبب منظم لضبط التيار أدى لحدوث ماس كهربى تسبب فى حرق أوراق القضايا، وأنه فوجئ فى الصباح بشقيقته والتى تعمل مدرسة تقوم بإيقاظه من النوم بحجة انبعاث دخان من داخل الشقة بالدور الأرضى، ونزل على الفور ليجد احتراق ملفات القضايا.

وقررت النيابة حجز المتهمان لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وندب خبراء الأدلة الجنائية لبيان عما إذا كان هناك الحريق سببه مادة تساعد على الاشتعال أم ماس كهربى وبمعاينة مكان الحريق تلاحظ أن منظم التيار لا يوجد به أى أثار لماس كهربى، وأن هناك "فاظة ورد" كانت أعلى المنظم لم تتأثر بالماس الكهربى ولا يوجد عليها أثار دخان، ما يكشف افتعال المتهمان للواقعة، وجاءت تحريات المباحث التى قام بها المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث مركز طنطا بوجود شبه جنائية وراء الحريق.

ووجهت النيابة للمتهمان تهمتى اختلاس المال العام والاضرار العمدى بالمال العام وقررت حبسهما 15يوماً على ذمة التحقيقات.