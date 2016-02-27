مساعد ماكليش المحتمل - هل يقف نادي درجة ثانية أمام عمل أليكس راي في الزمالك

"استمتعت بكل لحظة قضيتها مساعدا لأليكس ماكليش، لقد كانت سنة رائعة في جينت".. هكذا تحدث أليكس راي عن مدربه السابق أليكس ماكليش لصحيفة "ديلي ريكورد".

أليكس ماكليش وصل إلى مصر وبجري الآن إجراءات التوقيع الرسمي لنادي الزمالك بعقد لمدة موسم ونصف الموسم. "طالع التفاصيل"

وفي أولى تصريحاته لجمهور الزمالك، طالبهم بالدعم أملا في حصد البطولات عبر FilGoal.com. "طالع التفاصيل"

علم FilGoal.com أن ألكيس ماكليش طلب ضم أليكس راي إلى جهازه في تدريب الزمالك كمساعد. "طالع التفاصيل"

ولكن من هو أليكس راي الذي يريد ماكليش منه المساعدة؟

أليكس راي.. يبلغ من العمر 46 عاما، ويتولى حاليا تدريب فريق سانت مارين بدوري الدرجة الثاني الاسكتلندي.

عمل أليكس راي كمساعدا لماكليش في تدريب نادي جينت البلجيكي من 2014 وحتى 2015، وحين رحل ماكليش عن تدريب جينت، قرر أليكس راي خوض تجربة جديدة بشكل منفرد.

تولى تدريب الفريق في شهر ديسمبر الماضي، وقادهم في 9 مباريات إلى الآن، فاز في 5 مباريات وخسر في الأربع الأخرين، ويحتل حاليا المركز السابق في جدول الترتيب.

لاعب ومدرب

وتجربة سانت مارين ليست الأول لأليكس راي في منصب الرجل الأول، فأليكس راي تولى تدريب نادي داندي في الدرجة الثانية لمدة موسمين، وكان وقتها لاعبا ومدربا بنفس الوقت.

راي حينها فشل في التأهل للدوري الممتاز بالموسم الأول، لكنه حقق إنجازا كبيرا حين حل في المركز الثاني قبل أن يفشل في التأهل بالتصفيات النهائية أمام فرق دوري الدرجة الأولى.

رينجرز

المباراة المقبلة لراي ستكون أمام رينجرز الفريق الأكبر في اسكتلندا تاريخيا، والذي يتواجد في دوري الدرجة الثاني حاليا بعدما أعلن إفلاسه وأصدر الاتحاد الاسكتلندي قرارا بهبوطه للدرجة الرابعة، قبل أن يعود لدوري الدرجة الثانية.

حينما كان أليكس ماكليش مدربا لرينجرز بين 2001 إلى 2006، أتم ضم أليكس راي في عام 2004 إلى الفريق وكان عمر راي حينها 34 عاما.

ماكليش بذلك القرار أعاد راي إلى رينجرز الذي كان لاعبا في صفوفه في مراحل الناشئين، ولكن علاقة الثنائي تعود لما قبل ذلك.

يقول أليكس راي "علاقتي بماكليش قديمة منذ كنت لاعبا في منتخب اسكتلندا تحت 20 عاما، وكان هو في المنتخب الأول بذلك الوقت".

"أنا أدين لماكيش بعودتي إلى رينجرز وأعتبر أن ولائي الأول لهذا الرجل، ولذلك فقد كنت حريصا على نجاحه دائما حتى قبلما أصبح مساعده، وحين كان يدرب برمنجهام، نوتنجهام فورست وأستون فيلا، كنت أرشح له اللاعبين الذي بإمكانهم مساعدته على النجاح".

هل يأتي أليكس راي إلى الزمالك؟

أليكس ماكليش أبلغ راي برغبته في الانضمام للجهاز الفني، ولكن راي لم يحسم الأمر بعد، فقد أبدى موافقة مبدئية لكنه أخبره بأن الرد النهائي سيكون في غضون ساعات".

أليكس راي في تصريحات صحفية يوم أمس أكد أنه يتطلع للمباراة المقبلة له أمام رينجرز، والتي سيعود فيها إلى بيته القديم، إذ أنها المرة الأولى التي يلاقي فيها رينجرز سواء كان لاعبا أو مدربا.

المباراة ستكون غدا السبت على أرض رينجرز، فهل يخوض أليكس راي المباراة ثم يعود ينتقل إلى تدريب الزمالك رفقة ماكليش؟ أم أنه سيفضل لقب الرجل الأول تمهيدا لبناء اسم كبير له في عالم التدريب على غرار مثله الأعلى ماكليش؟