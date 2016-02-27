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أبو ريدة يكشف: الأصوات العربية سبب خسارة الشيخ سلمان لسباق رئاسة الفيفا

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أبو ريدة يكشف: الأصوات العربية سبب خسارة الشيخ سلمان لسباق رئاسة الفيفا أبو ريدة يكشف: الأصوات العربية سبب خسارة الشيخ سلمان لسباق رئاسة الفيفا

كشف هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي والإفريقي عدم حصول الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة على أصوات عربية خلال انتخابات الفيفا.

السويسري الإيطالي جياني إنفانتينو فاز بسباق رئاسة الاتحاد الدولي اليوم الجمعة بعدما تحصل على 115 صوتا. (طالع التفاصيل)

وجاء الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي بـ88 صوت خلف إنفانتينو.

وعن الانتخابات، قال هاني أبو ريدة: "الأصوات العربية لم تذهب إلى الشيخ سلمان. لا في الجولة الأولى أو الثانية".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "إذا تحصل على الأصوات العربية كان سيمتلك فرصة في المنافسة بقوة على الرئاسة".

وتابع "وجود الثنائي الأمير علي والشيخ سلمان أثر بالسلب، وكان مستبعد تماما اتحادهما معا نظرا للمعارك القوية بين الثنائي بسبب دمج منصب رئاسة الاتحاد القاري مع منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي عام 2015".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا تحصل الشيخ سلمان على الـ15 صوت الذي حصل عليه الأمير علي لكان مجموعة أصواته في الجولة الأولى وصل إلى 100 صوت. وهنا كان سيفوز بالرئاسة".

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فيديو اليوم السابع