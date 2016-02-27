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لجنة تحقيق البرلمان مع عكاشة:لم نتلق مذكرة اعتراض على لقاءه بسفير إسرائيل

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لجنة تحقيق البرلمان مع عكاشة:لم نتلق مذكرة اعتراض على لقاءه بسفير إسرائيل لجنة تحقيق البرلمان مع عكاشة:لم نتلق مذكرة اعتراض على لقاءه بسفير إسرائيل
قال هشام الشطورى، عضو لجنة التحقيق البرلمانية مع النائب توفيق عكاشة، إن اللجنة لم تتلق حتى الآن أى مذكرة اعتراض على لقاء النائب مع السفير الإسرائيلى، مضيفا أن اللجنة لن تحقق مع عكاشة بشأن لقاءه مع السفير الذى مؤخرا .

وأضاف عضو لجنة التحقيق البرلمانية مع النائب توفيق عكاشة، لـ"اليوم السابع" أن التحقيقات مع "عكاشة" حول التجاوزات التى مارسها ضد رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، وضد أعضاء المجلس، لم تنته بعد ، ومن المقرر أن تحسم اللجنة قراراها بعد لقاء قريب مع النائب خلال ساعات.

- الإعلام الإسرائيلى يكشف أسرارا جديدة عن لقاء عكاشة سفير تل أبيب بالقاهرة.. النائب البرلمانى يعرب عن رغبته فى زيارة إسرائيل ولقاء نتنياهو لمناقشة التسوية مع الفلسطينيين.. ويبحث زيادة حجم التعاون مع مصر
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