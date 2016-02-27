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يمنى متهم فى هجمات سبتمبر يقول إنه يتعرض لمضايقات فى السجن

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يمنى متهم فى هجمات سبتمبر يقول إنه يتعرض لمضايقات فى السجن يمنى متهم فى هجمات سبتمبر يقول إنه يتعرض لمضايقات فى السجن

> طلب محامون يدافعون عن رجل يمنى متهم فى هجمات 11 سبتمبر من قاض عسكرى اليوم الجمعة وقف الإجراءات القضائية حتى يتوقف الحراس فى سجن خليج جوانتانامو عن تعذيب موكلهم.

وقال المتهم رمزى بن الشيبة (43 عاما) فى شهادة خلال جلسة يوم الأربعاء إن الحراس استخدموا على مدى سنوات وسائل عدة لحرمانه من النوم مثل الضوضاء والاهتزازات، وأضاف أن موظفى السجن رفضوا الإلتزام بقرار للقاضى جيمس بول أصدره فى 2013 بالتوقف عن مضايقته.

وقال ممثلو الإدعاء فى المحكمة العسكرية إن بن الشيبة إما أنه كاذب أو واهم، وقال جيمس هارينجتون محامى بن الشيبة "شعرت أنا وهو بقلق بشأن انتقام محتمل عندما عاد للمعسكر بالنظر للشهادة التى أدلى بها."

وأضاف هارينتجون أنه تلقى خطابا من بن الشيبة يقول إن الحراس فى القاعدة العسكرية فى كوبا عاقبوه باستخدام الضوضاء بعد شهادته، وطلب المحامى من القاضى إجراء تحقيق مستقل ووقف الإجراءات فى القضية المتهم فيها بن الشيبة بالقتل
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