مقتل 40 عنصرا من الجيش السورى فى ريف اللاذقية خلال 24 ساعة

>قتل 40 عنصرا على الأقل من قوات النظام السورى والمسلحين الموالين لها خلال الساعات الـ24 الماضية فى محافظة اللاذقية فى غرب البلاد خلال اشتباكات مع فصائل اسلامية ومقاتلة، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان الجمعة.

وقال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن لفرانس برس "قتل ما لا يقل عن 40 عنصرا من قوات النظام، غالبيتهم من المسلحين الموالين لها، فى اشتباكات مستمرة منذ مساء امس فى محيط منطقة كبانى فى ريف اللاذقية الشمالي".

واندلعت الاشتباكات مساء الخميس اثر تمكن الفصائل الاسلامية والمقاتلة من صد هجوم لقوات النظام السورى على كباني، وفق المرصد.

وتتمير كبانى بارتفاعها ما يمكن الفصائل المتواجدة فيها من الكشف عن مناطق واسعة فى محيطها. كما تتلقى الفصائل الدعم من محافظة ادلب (شمال غرب) القريبة منها، والواقعة بالكامل تحت سيطرة "جيش الفتح"، وهو عبارة عن تحالف لفصائل اسلامية اهمها جبهة النصرة.

وتهدف قوات النظام السورى إلى استعادة كبانى لتتمكن من خلالها من بسط سيطرتها على كامل ريف اللاذقية الشمالي، بعدما نجحت قبل اسبوع من السيطرة على بلدة كنسبا، آخر معاقل الفصائل الاسلامية والمقاتلة فى تلك المنطقة.

ووفق مصدر ميدانى سورى فان "الجيش السورى سيطر على 750 كيلومترا مربعا من ريف اللاذقية الشمالي" منذ بدء عمليته العسكرية فى المنطقة فى أكتوبر الماضي، ولم يعد بيد الفصائل الإسلامية والمقاتلة سوى "ما يقارب 135 كيلومترا مربعا".

وبقيت محافظة اللاذقية الساحلية بمنأى عن النزاع الدامى الذى تشهده البلاد منذ منتصف مارس 2011، وتسبب بمقتل أكثر من 270 الف شخص. ويقتصر وجود الفصائل المقاتلة والإسلامية فى ريفها الشمالى.

>