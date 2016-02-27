الأهلي لـ في الجول: نتطلع للحظة عودة تريزيجيه من جديد

"نتطلع إلى لحظة عودة محمود حسن تريزيجيه من جديد إلى الأهلي".. هكذا أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف النادي من عودة تريزيجيه.

تريزيجيه رحل معارا من الأهلي إلى أندرلخت البلجيكي قبل أن يشارك في 4 مباريات مع فريقه.

وقال سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "الأهلي ينتظر بكل سعادة وترحاب عودة تريزيجيه من جديد إلى النادي".

وأضاف "بعيدا عن رغبة أندرلخت في التجديد لتريزيجيه أو قراراهم بإنهاء التعاقد، فأن الأهلي يتطلع للحظة عودة اللاعب إلى التتش من جديد".

وأتم "تريزيجيه لاعب رائع يمتلك موهبة فريدة من نوعها".

وعان تريزيجيه من الإصابة شهرين بعد إصابته بخلع في الكتف أثناء معسكر منتخب مصر أكتوبر الماضي.

وتحدث بينسيك هاسي مدرب أندرلخت البلجيكي في وقت سابق عن تريزيجيه قائلا: " تريزيجيه ضحية المنافسة والتواصل". (طالع التفاصيل)